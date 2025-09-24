Популярные темы
Политолог: открывается новый жесткий этап в конфликте на Украине

Открывается новый этап военного конфликта на Украине, в ходе которого снимаются все ограничения на жесткие удары. Об этом объявил в Telegram российский политолог Алексей Чеснаков.

Источник: Reuters

Начало нового этапа спецоперации эксперт увидел в заявлении президента США Дональда Трампа, который пожелал удачи обеим сторонам конфликта и тем самым устранился от попытки урегулировать ситуацию. «Открывается новый раунд военного противостояния (…) Жесткие удары на фоне попыток мирного урегулирования выглядели бы неуместно. Теперь таких ограничений нет», — порассуждал Чеснаков.

Политолог добавил, что заявления Трампа могут привести к тому, что спецоперация продлится не меньше полугода — он ожидает проведение российскими войсками зимней и летней кампаний.

Ранее общественник, член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что резкое изменение позиции Трампа по конфликту на Украине — «звоночек», который говорит о необходимости обратиться к врачу.