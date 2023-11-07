Объявление победителей европейской премии MTV-2023 пришлось проводить без зрителей

В остальном неожиданностей не было. Как обычно, больше всего наград завоевала Тейлор Свифт. Правда, в этот раз всего три: «лучший артист» (теперь исполнителей не стали делить на мужчин и женщин, а объединили в одну номинацию), «лучшее концертное исполнение» и «лучший клип года» (за видео Anti-Hero).

По две номинации выиграли экстравагантная рэперша Ники Минаж, победители «Евровидения»-2021, живописные рокеры из Италии Maneskin, и участник корейского бойз-бэнда BTS Чон Чонгук, выпустивший в этом году сольный альбом Golden.

Лучшим в стиле «афро-бит» телезрители признали нигерийского рэпера, выступающего под псевдонимом Rema. Лучшими исполнителем рока назвали как раз Maneskin. Альтернативным артистом года стала Лана Дель Рей, электронным — Дэвид Гетта, а лучшей в поп-музыке вновь объявили Билли Айлиш, о сенсационных успехах которой уже многие начали было забывать.

Да, звонких сенсаций и открытий в 2023 году не оказалось.

Названы и лучшие локальные артисты, то есть музыкальные лидеры своих стран.

В Австралии (хотя непонятно, что она делает в Европе) это вновь Кайли Миноуг, выпустившая новый диско-альбом впервые за много лет. В Канаде — вернувшая на сцену романтичная и танцевальная певица Шанья Твэйн. В Италии — все тот же англоязычный Maneskin, с его зрелищным глэм-роком. В Польше — Doda.