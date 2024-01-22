Объявлена программа Берлинского фестиваля. В нее вошел российский фильм
Берлинале пройдет с 15 по 25 февраля.
Берлинале пройдет с 15 по 25 февраля.
Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили основную конкурсную программу. Полный список появился в понедельник, 22 января, на официальном сайте смотра.
За главную награду Берлинале, «Золотого медведя», поборются 20 картин, в том числе работы Оливье Ассайаса, Мати Диоп, Хон Сан-су и других режиссеров. В основной конкурс попала и лента российского режиссера-документалиста Виктора Косаковского «Архитектон». Косаковский — лауреат премий «Ника» и «Триумф». Ранее его фильмы дважды были представлены на другом европейском смотре — Венецианском кинофестивале. В 2018 году там показали ленту «Акварель», а в 2011-м — «Да здравствуют антиподы!».
Фильмы основного конкурса Берлинского кинофестиваля.
Также была объявлена программа секции Encounters, которая призвана поддержать новые голоса в кино. В этой категории будут соревноваться 15 фильмов.
Фильмы секции Encounters Берлинского фестиваля.
74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля включительно. Председателем жюри основного конкурса выбрали актрису Люпиту Нионго («12 лет рабства», «Мы»). Фильмом открытия смотра станет ирландско-бельгийская лента «Такие мелочи» со звездой «Оппенгеймера» Киллианом Мерфи в главной роли.
В 2023 году победителем Берлинского кинофестиваля стал документальный фильм «На Адаманте» французского режиссера Николя Филибера, повествующий о психиатрической клинике в Париже. Тогда на фестивале был показан фильм «Клетка ищет птицу» российского режиссера Малики Мусаевой, выпускницы мастерской Александра Сокурова.