Объявлена программа Берлинского фестиваля. В нее вошел российский фильм

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили основную конкурсную программу. Полный список появился в понедельник, 22 января, на официальном сайте смотра.

За главную награду Берлинале, «Золотого медведя», поборются 20 картин, в том числе работы Оливье Ассайаса, Мати Диоп, Хон Сан-су и других режиссеров. В основной конкурс попала и лента российского режиссера-документалиста Виктора Косаковского «Архитектон». Косаковский — лауреат премий «Ника» и «Триумф». Ранее его фильмы дважды были представлены на другом европейском смотре — Венецианском кинофестивале. В 2018 году там показали ленту «Акварель», а в 2011-м — «Да здравствуют антиподы!».

Фильмы основного конкурса Берлинского кинофестиваля.

«Такие мелочи» (Small Things Like These), Тим Милантс.

«Другой выход» (Another End), Пьеро Мессина.

«Архитектон» (Architecton), Виктор Косаковский.

«Черный чай» (Black Tea), Абдеррахман Сиссако.

«Кухня» (La Cocina), Алонсо Руиспаласиос.

«Дагомея» (Dahomey), Мати Диоп.

«Другой человек» (A Different Man), Аарон Шимберг.

«Империя» (L'Empire), Брюно Дюмон.

«Победа» (Gloria!), Маргерита Викарио.

«Застывшее время» (Hors du temps), Оливье Ассайас.

«От Хильды с любовью» (In Liebe, Eure Hilde), Андреас Дрезен

«Мое любимое пирожное» (Keyke mahboobe man), Беташ Санэха, Мириам Моквадам.

Langue Etrangere, Клер Бюргер.

«Кому я принадлежу» (Me el Ain), Мерьям Жубер.

«Пепе» (Pepe), Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас.

«Шамбала» (Shambhala), Мин Баадур Бам.

«Смерть» (Sterben), Маттиас Гласнер.

«Дьявольская баня» (Des Teufels Bad), Северин Фиала, Вероника Франц.

«Сыновья» (Vogter), Густав Меллер.

«Нужды путешественника» (Yeohaengjaui pilyo), Хон Сан-су.

Также была объявлена программа секции Encounters, которая призвана поддержать новые голоса в кино. В этой категории будут соревноваться 15 фильмов.

Фильмы секции Encounters Берлинского фестиваля.

«Аркадия» (Arcadia), Георгиос Зоис.

«Город; загородная местность» (Cidade; Campo), Джулиана Рохас.

«Демба» (Demba), Мамаду Диа.

«Непосредственное действие» (Direct Action), Гийом Кайо, Бен Рассел.

«Спать с открытыми глазами» (Dormir de olhos abertos), Неле Вохлац.

«Басня» (The Fable), Раам Редди.

«Семья» (Une famille), Кристин Анго.

«Фаворит» (Favoriten), Рут Беккерман.

«Иво» (Ivo), Эва Тробиш.

«Великая зевота» (Khamyazeye bozorg), Алияр Расти.

«Дождь должен идти» (Kong fang jian li de nv ren), Цю Ян.

«Руки в огне» (Maos no fogo), Маргарида Хиль.

«Мэтт и Мара» (Matt and Mara), Казик Радвански.

«Ветер дует сквозь могилы» (Through the Graves the Wind Is Blowing), Трэвис Уилкерсон.

«Ты сжигаешь меня» (Tu me abrasas), Матиас Пиньейро.

74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля включительно. Председателем жюри основного конкурса выбрали актрису Люпиту Нионго («12 лет рабства», «Мы»). Фильмом открытия смотра станет ирландско-бельгийская лента «Такие мелочи» со звездой «Оппенгеймера» Киллианом Мерфи в главной роли.

В 2023 году победителем Берлинского кинофестиваля стал документальный фильм «На Адаманте» французского режиссера Николя Филибера, повествующий о психиатрической клинике в Париже. Тогда на фестивале был показан фильм «Клетка ищет птицу» российского режиссера Малики Мусаевой, выпускницы мастерской Александра Сокурова.