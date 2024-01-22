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19:45 (мск), источник: РБК Life

Объявлена программа Берлинского фестиваля. В нее вошел российский фильм

Берлинале пройдет с 15 по 25 февраля.

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Источник: berlinale.de

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили основную конкурсную программу. Полный список появился в понедельник, 22 января, на официальном сайте смотра.

За главную награду Берлинале, «Золотого медведя», поборются 20 картин, в том числе работы Оливье Ассайаса, Мати Диоп, Хон Сан-су и других режиссеров. В основной конкурс попала и лента российского режиссера-документалиста Виктора Косаковского «Архитектон». Косаковский — лауреат премий «Ника» и «Триумф». Ранее его фильмы дважды были представлены на другом европейском смотре — Венецианском кинофестивале. В 2018 году там показали ленту «Акварель», а в 2011-м — «Да здравствуют антиподы!».

Фильмы основного конкурса Берлинского кинофестиваля.

  • «Такие мелочи» (Small Things Like These), Тим Милантс.
  • «Другой выход» (Another End), Пьеро Мессина.
  • «Архитектон» (Architecton), Виктор Косаковский.
  • «Черный чай» (Black Tea), Абдеррахман Сиссако.
  • «Кухня» (La Cocina), Алонсо Руиспаласиос.
  • «Дагомея» (Dahomey), Мати Диоп.
  • «Другой человек» (A Different Man), Аарон Шимберг.
  • «Империя» (L'Empire), Брюно Дюмон.
  • «Победа» (Gloria!), Маргерита Викарио.
  • «Застывшее время» (Hors du temps), Оливье Ассайас.
  • «От Хильды с любовью» (In Liebe, Eure Hilde), Андреас Дрезен
  • «Мое любимое пирожное» (Keyke mahboobe man), Беташ Санэха, Мириам Моквадам.
  • Langue Etrangere, Клер Бюргер.
  • «Кому я принадлежу» (Me el Ain), Мерьям Жубер.
  • «Пепе» (Pepe), Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас.
  • «Шамбала» (Shambhala), Мин Баадур Бам.
  • «Смерть» (Sterben), Маттиас Гласнер.
  • «Дьявольская баня» (Des Teufels Bad), Северин Фиала, Вероника Франц.
  • «Сыновья» (Vogter), Густав Меллер.
  • «Нужды путешественника» (Yeohaengjaui pilyo), Хон Сан-су.

Также была объявлена программа секции Encounters, которая призвана поддержать новые голоса в кино. В этой категории будут соревноваться 15 фильмов.

Фильмы секции Encounters Берлинского фестиваля.

  • «Аркадия» (Arcadia), Георгиос Зоис.
  • «Город; загородная местность» (Cidade; Campo), Джулиана Рохас.
  • «Демба» (Demba), Мамаду Диа.
  • «Непосредственное действие» (Direct Action), Гийом Кайо, Бен Рассел.
  • «Спать с открытыми глазами» (Dormir de olhos abertos), Неле Вохлац.
  • «Басня» (The Fable), Раам Редди.
  • «Семья» (Une famille), Кристин Анго.
  • «Фаворит» (Favoriten), Рут Беккерман.
  • «Иво» (Ivo), Эва Тробиш.
  • «Великая зевота» (Khamyazeye bozorg), Алияр Расти.
  • «Дождь должен идти» (Kong fang jian li de nv ren), Цю Ян.
  • «Руки в огне» (Maos no fogo), Маргарида Хиль.
  • «Мэтт и Мара» (Matt and Mara), Казик Радвански.
  • «Ветер дует сквозь могилы» (Through the Graves the Wind Is Blowing), Трэвис Уилкерсон.
  • «Ты сжигаешь меня» (Tu me abrasas), Матиас Пиньейро.

74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля включительно. Председателем жюри основного конкурса выбрали актрису Люпиту Нионго («12 лет рабства», «Мы»). Фильмом открытия смотра станет ирландско-бельгийская лента «Такие мелочи» со звездой «Оппенгеймера» Киллианом Мерфи в главной роли.

В 2023 году победителем Берлинского кинофестиваля стал документальный фильм «На Адаманте» французского режиссера Николя Филибера, повествующий о психиатрической клинике в Париже. Тогда на фестивале был показан фильм «Клетка ищет птицу» российского режиссера Малики Мусаевой, выпускницы мастерской Александра Сокурова.

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