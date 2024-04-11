Объявлена дата проведения премии «Оскар» в 2025 году

Церемония награждения премией Американской академии кинематографических искусств и наук пройдет в 97-й раз 2 марта 2025 года (воскресенье). Об этом сообщил ABC. Телеканал будет транслировать церемонию в прямом эфире в 200 странах мира.
Уже третий год подряд «Оскар» пройдет в марте. Эфир начнется в 19:00 по североамериканскому восточному времени (EST) или в 2:00 мск. Местом проведения традиционно станет кинотеатр Dolby Theater в Лос-Анджелесе.
Также объявлено расписание оскаровской гонки. Организаторы поставили дедлайн для подачи заявок на 14 ноября текущего года. 17 ноября пройдет вручение Премии губернатора (Governors Awards), обладателей которой выбирает Совет управляющих Академии. Победителей определяют в номинациях: «Почетная премия Академии», «Гуманитарная премия Джина Хершолта» и «Продюсерская премия Ирвинга Г. Тальберга».
Предварительное голосование членов киноакадемии — а их более 10500 человек — начнется 9 декабря и завершится 13 декабря. Объявление шорт-листа премии «Оскар» состоится 17 декабря.
Голосование по выбору номинантов пройдет с 8 января по 12 января. Окончательный список претендентов на «Оскар» объявят в прямом эфире 17 января.
Традиционный обед номинантов пройдет 10 февраля. А уже на следующее утро киноакадемия начнет голосовать и отбирать победителей по категориям. Голосование завершится 18 февраля и в тот же день раздадут «технические» награды.
В 2024 году церемония вручения «Оскара» прошла в Dolby Theater 12 марта. 96-е награждение вел Джимми Киммел — ранее он был «хостом» шоу в 2017, 2018 и 2023 годах. Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер», а его постановщик Кристофер Нолан — лучшим режиссером. Исполнители главной и второстепенной мужских ролей Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили золотые статуэтки. Лучшей актрисой была признана Эмма Стоун из «Бедных-несчастных», а награду за роль второго плана выиграла Давайн Джой Рэндольф.
В этом году трансляцию посмотрели 19,5 млн зрителей — это лучший показатель за последние четыре года.