Объявлена дата проведения премии «Оскар» в 2025 году

В 2024 году церемония вручения «Оскара» прошла в Dolby Theater 12 марта. 96-е награждение вел Джимми Киммел — ранее он был «хостом» шоу в 2017, 2018 и 2023 годах. Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер», а его постановщик Кристофер Нолан — лучшим режиссером. Исполнители главной и второстепенной мужских ролей Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили золотые статуэтки. Лучшей актрисой была признана Эмма Стоун из «Бедных-несчастных», а награду за роль второго плана выиграла Давайн Джой Рэндольф.