Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире англоязычной литературы, которая ежегодно обращает на себя внимание любителей книг, авторов и издателей по всему миру. Победа в Букеровской премии обычно влечет за собой высокий спрос на книгу и перевод ее на основные мировые языки.
Участвовать в премии может любая книга, если она написана на английском языке и издана на территории Великобритании и Ирландии. В этом году члены жюри выбирали номинантов из 156 романов — в финальный список вошло всего 13 книг.
- Wandering Stars («Блуждающие Звезды») Томми Ориндж — история большой семьи коренных американцев с большим количеством социальных проблем.
- Wild Houses («Дикие дома») Колин Барретт — фарс с элементами детектива о том, как сестра ищет похищенного брата в маленьком ирландском городке.
- Held («Держимая») Анна Майклз — Солдат, раненый на полях Первой мировой, заново переживает осколки воспоминаний о своей жизни.
- Creation Lake («Озеро творения») Рэйчел Кушнер — детективная история об агенте ФБР, проникшем в коммуну эко-активистов.
- This Strange Eventful History («Эта странная событийная история») Клэр Мессуд — жизнь трех поколений франко-алжирской семьи.
- Playground («Игровая площадка») Ричард Пауэрс — фантастическая история о нескольких персонажах, чьи судьбы пересекаются во французской Полинезии, где воплощается в жизнь проект гигантских плавучих городов.
- Enlightenment («Просвещение») Сара Перри — история личных взаимоотношений на фоне похорон принцессы Дианы и передачи Гонконга Китаю.
- Orbital («Орбитальный») Саманта Харви — экстремальная фантастическая повесть о злоключениях шести астронавтов на борту МКС.
- James («Джеймс») Персиваль Эверетт — история Тома Сойера и Гекльберри Финна, рассказанная от лица беглого раба Джима.
- The Safekeep («Хранитель») Яэль ван дер Вуден — камерная драма-натюрморт о сестре, брате и его новой девушке, разворачивающаяся внутри одного дома в Нидерландах 1960-х.
- My Friends («Мои друзья») Хишам Матар — роман, основанный на реальных событиях вокруг расстрела демонстрации протеста у ливийского посольства в Лондоне в 1984 году.
- Stone Yard Devotional («Духовные размышления на каменном дворе») Шарлотт Вуд — история женщины, которая пытается укрыться от бурного прошлого в Австралийском монастыре.
- Headshot («Выстрел в голову») Рита Буллвинкел — многофигурная история женского боксерского турнира в Неваде.
Победителя премии объявят на торжественном ужине в Лондоне 12 ноября. Приз лауреату — 50 тысяч фунтов (более 5,5 млн рублей), а также признание среди критиков, коллег и читателей.
Ранее рассказывали, что газета Нью-Йорк Таймс опубликовала список из 100 главных книг XXI века.
Георгий Мазуркевич