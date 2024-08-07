Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире англоязычной литературы, которая ежегодно обращает на себя внимание любителей книг, авторов и издателей по всему миру. Победа в Букеровской премии обычно влечет за собой высокий спрос на книгу и перевод ее на основные мировые языки.