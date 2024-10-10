Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Согласно заявлению Нобелевского комитета, автор стала лауреатом за интенсивную поэтическую прозу, «которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».
Отмечается, что писательница в своих произведениях обращается к теме исторических травм и невидимым наборам правил. Подчеркивается, что Хан Кан стала новатором в современной прозе благодаря экспериментальному поэтическому стилю.
В 2023 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе.