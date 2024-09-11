Объятия перед сном могут помочь быстрее уснуть

Доказано, что объятия перед сном создают ощущение безопасности, что имеет решающее значение для защиты от реальных и воображаемых угроз в ночное время. Исторически сложилось так, что человек был крайне уязвим именно во время сна, а со временем, спустя многочисленные стадии эволюции, этот страх стал хроническим. Тесный телесный контакт с другим человеком может на некоторое время избавить от этой угрозы, заставив почувствовать, что вы находитесь в социуме, а значит — в безопасности.