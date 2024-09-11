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Объятия перед сном могут помочь быстрее уснуть

Регулярно не можете уснуть, из-за чего на утро становитесь раздражительным и агрессивным? Возможно, вам просто не хватает объятий перед сном.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Порой, когда погрузиться в сон становится очень тяжело, можно прибегнуть к секретному приему — объятиям. Считается, что они способны помочь быстрее успокоиться. ВФокусе Mail выяснил, в чем же заключается их «магическая сила» с научной и психологической точки зрения.

Объятия успокаивают

Актуальные исследования показывают, что такие формы телесного контакта, как объятия, могут снимать стресс, а также понижать кровяное давление. Помимо прочего, объятия с тем, кому вы доверяете, могут способствовать появлению ощущения защищенности, что также полезно для сна. Доктор Симран Малхотра, утверждает, что по этой причине для супружеских пар (в особенности — для женщин) объятия важнее для отношений, чем совместное времяпрепровождение.

Во время объятий выделяется окситоцин

Исследования показывают, что тесные объятия повышают чувство комфорта, расслаблености и интимности, а также усиливают позитивные эмоции. Все это положительно сказывается на качестве сна и общем самочувствии. По словам доктора Малхотры, эти ощущения возникают из-за «гормона любви» — окситоцина, высвобождающегося при различных формах прикосновений. Известно, что окситоцин также понижает тревогу, депрессию и стресс за счет «подавления» уровня кортизола — известного гормона стресса.

Объятия «избавляют» от реальных и потенциальных угроз

Доказано, что объятия перед сном создают ощущение безопасности, что имеет решающее значение для защиты от реальных и воображаемых угроз в ночное время. Исторически сложилось так, что человек был крайне уязвим именно во время сна, а со временем, спустя многочисленные стадии эволюции, этот страх стал хроническим. Тесный телесный контакт с другим человеком может на некоторое время избавить от этой угрозы, заставив почувствовать, что вы находитесь в социуме, а значит — в безопасности.

Если объятия все же не подходят, а быстрее засыпать по-прежнему хочется, возможно, стоит взять на заметку популярный метод скандинавского сна.