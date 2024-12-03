Объяснимо. Ученые: есть 3 причины, почему дети засовывают в нос мелкие вещи

Дети еще не умеют выстраивать причинно-следственные связи между действием и риском. Поэтому для них нет ничего такого в том, чтобы засунуть в нос, например, деталь конструктора. Про это обязательно надо помнить и внимательно следить за ребенком, когда он играет. Особенно, если его игрушки яркие, необычные и т. д.