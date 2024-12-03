Объяснимо. Ученые: есть 3 причины, почему дети засовывают в нос мелкие вещи

Маленькие дети нередко в процессе игры заталкивают в нос мелкие детальки, например, части конструктора, маленькие игрушки. И не всегда это происходит заметно для родителей. Понять беспокойство малыша тоже могут не все. И именно так нередко в носу они задерживаются, начинается хроническое воспаление, ребенок не может нормально дышать: развивается постоянный насморк. Среди самых распространенных предметов, которые находят в маленьких носиках: бусины, батарейки, мячики, пуговицы, мелки, детали конструктора.
У многих это действие вызывает недоумение. Ученые и медики определили три основные причины, почему же малыши так делают.
Любознательность
Это самый мощный двигатель разнообразных действий. Природное любопытство, развивающиеся двигательные навыки, объединившись, приводят к такому результату. Кроме того, у малышей еще нет полного понимания риска.
Дети обычно исследуют окружающий мир с помощью разных чувств: на ощупь, на вкус, на нюх. И это очень важно. И дети могу изучать максимально тщательно незнакомые объекты, когда не очень понимают, как они работают. Мелкие детали при этом они могут складывать как на место, так и в нос.
Подражание
Малыши нередко стараются подражать тому, что видят. А взрослые и дети постарше нередко руками часто что-то делают в области носа: сморкаются, вытирают, зажимают
Когда малыши стараются подражать тем, кого видят, они случайно могут поместить в нос и какой-то предмет.
Отсутствие чувства опасности
Дети еще не умеют выстраивать причинно-следственные связи между действием и риском. Поэтому для них нет ничего такого в том, чтобы засунуть в нос, например, деталь конструктора. Про это обязательно надо помнить и внимательно следить за ребенком, когда он играет. Особенно, если его игрушки яркие, необычные
Как понять, что у ребенка в носу что-то лишнее?
Если родитель не заметил, что малыш затолкал в нос какой-то предмет, это не означает, что пиши пропало. Важно потом не игнорировать настораживающие признаки.
Если у ребенка дискомфорт, связанный с тем, что болит нос, развивается зуд, есть выделения или даже кровотечение, надо проявить бдительность. Также ребенок может быть расстроен, плаксив, ему некомфортно. А еще дело дополняет затрудненное дыхание.
Торопиться важно в том случае, если ребенок засунул в нос батарейку, так как она отравляет организм, вызывает ожоги, причем буквально счет идет на минуты. Срочно обращаться к врачу надо и в том случае, если попавший в нос малыша предмет острый.
Если родитель понял, что ребенок засунул в нос какой-то предмет, главное — не паниковать, так как дети начинают нервничать, считывая беспокойство старших. Стоит попросить кроху аккуратно высморкаться или вывести его на улицу, если есть солнце, чтобы он чихнул. Но ни в коем случае, рекомендуют эксперты, нельзя ничего вытягивать из носа пинцетом, так как растет риск повреждения слизистой.
И, конечно же, стоит уделить время и внимание профилактике. Стоит подбирать игрушки по возрасту и не давать ребенку мелких деталей. Также лучше малыша не оставлять без внимания, когда он играет. Потенциально опасные предметы типа батареек должны быть исключены из поля зрения ребенка.