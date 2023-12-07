Объяснены необычные супервспышки на звездах

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259326&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Предполагается, что механизм возникновения обычных солнечных вспышек и супервспышек основан на внезапном высвобождении магнитной энергии. Звезды с более сильными магнитными полями производят более сильные вспышки, однако в некоторых случаях наблюдается необычное поведение: сначала происходит кратковременное повышение яркости, за которым следует вторичная, более длительная, но менее интенсивная вспышка.

Ранее вторичную вспышку объясняли тем, что частицы, получившие энергию от перезамыкания магнитных полей, падают из области горячей и разреженной короны в нижние слои атмосферы звезды и нагревают их. Однако недавние исследования позволили выдвинуть гипотезу, что механизм супервспышек также связан с излучением корональных петель, состоящих из горячей плазмы, захваченной магнитным полем.

Подобное происходит и на Солнце, однако плотность плазмы у супервспыхивающих звезд должна быть чрезвычайно высокой.