Объяснено согласие людей работать с суровыми начальниками

Успех бизнеса во многом зависит от начальника. И если он будет грубо общаться со своими подчиненными и редко проявлять к ним эмпатию, то такая компания, скорее всего, не будет процветать. Ученые из Университета штата Огайо (США) проанализировали, как сотрудники реагируют на «жестокого» начальника и почему не пытаются что-то улучшить. Результаты опубликованы в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.
Всего было проведено два исследования. В первом 576 сотрудников разных промышленных отраслей прошли три этапа онлайн-анкетирования. Они ответили на вопросы о поведении руководителя и об эффективности его работы.
Результаты показали, что тот, кто сообщал о жестоком обращении начальника, например, о высмеивании им идей или обесценивании мыслей, но считал его успешным, реже называл его жестоким. Сотрудники описывали такое руководство, как «суровый, но заботящийся о компании», «жестокость из лучших побуждений».
Во втором исследовании участвовали 168 студентов. Им сказали, что они участвуют в вузовском кейс-чемпионате и должны решить проблему кампуса в командах под руководством студента магистратуры в сфере управления.
Участники эксперимента видели на экране сообщения от «руководителей команд», которые на самом деле написали ученые. У кого-то оно было резким и выглядело так: «Не тратьте мое время на глупые идеи! Добивайтесь большего, чем обычные студенты, и не ставьте нас в неловкое положение!». В другом сообщении «руководитель» призывал участников «стараться изо всех сил».
Затем каждый участник получал оценку якобы лидера команды и экспертов кейс-чемпионата. Также студентам приходили сообщения, в которых работу оценивали наиболее успешной, либо значительно менее успешной в сравнении с другими.
После чемпионата студенты оценивали своих «руководителей». Те, кто получал резкое сообщение от «лидера», ставили ему низкий балл по критерию «грубость» в случае положительной обратной связи от «экспертов». Если же работа испытуемых оценивалась как «ниже среднего», участники эксперимента были склонны обращать внимание на поведение «руководителя».
То есть такое поведение руководителя, по мнению работника, обусловлено лучшими намерениями, которые способствуют росту компании.
Ранее ученые выяснили, что руководители-нарциссы часто назначают менеджерами таких же нарциссов.
Анна Морозова