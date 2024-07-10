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Объяснено согласие людей работать с суровыми начальниками

Терпеть жестокость со стороны руководства людей побуждают показатели его профессионализма и успеха.

Источник: Freepik

Успех бизнеса во многом зависит от начальника. И если он будет грубо общаться со своими подчиненными и редко проявлять к ним эмпатию, то такая компания, скорее всего, не будет процветать. Ученые из Университета штата Огайо (США) проанализировали, как сотрудники реагируют на «жестокого» начальника и почему не пытаются что-то улучшить. Результаты опубликованы в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Всего было проведено два исследования. В первом 576 сотрудников разных промышленных отраслей прошли три этапа онлайн-анкетирования. Они ответили на вопросы о поведении руководителя и об эффективности его работы.

Результаты показали, что тот, кто сообщал о жестоком обращении начальника, например, о высмеивании им идей или обесценивании мыслей, но считал его успешным, реже называл его жестоким. Сотрудники описывали такое руководство, как «суровый, но заботящийся о компании», «жестокость из лучших побуждений».

Во втором исследовании участвовали 168 студентов. Им сказали, что они участвуют в вузовском кейс-чемпионате и должны решить проблему кампуса в командах под руководством студента магистратуры в сфере управления.

Участники эксперимента видели на экране сообщения от «руководителей команд», которые на самом деле написали ученые. У кого-то оно было резким и выглядело так: «Не тратьте мое время на глупые идеи! Добивайтесь большего, чем обычные студенты, и не ставьте нас в неловкое положение!». В другом сообщении «руководитель» призывал участников «стараться изо всех сил».

Затем каждый участник получал оценку якобы лидера команды и экспертов кейс-чемпионата. Также студентам приходили сообщения, в которых работу оценивали наиболее успешной, либо значительно менее успешной в сравнении с другими.

После чемпионата студенты оценивали своих «руководителей». Те, кто получал резкое сообщение от «лидера», ставили ему низкий балл по критерию «грубость» в случае положительной обратной связи от «экспертов». Если же работа испытуемых оценивалась как «ниже среднего», участники эксперимента были склонны обращать внимание на поведение «руководителя».

В результате ученые обнаружили, что если сотрудники видят высокие показатели фирмы при «жестоком» подходе начальника, то считают такую стратегию более оправданной, а соответствующее отношение к подчиненному — основанным на многолетнем опыте.

То есть такое поведение руководителя, по мнению работника, обусловлено лучшими намерениями, которые способствуют росту компании.

Ранее ученые выяснили, что руководители-нарциссы часто назначают менеджерами таких же нарциссов.

Анна Морозова