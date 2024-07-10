Объяснено согласие людей работать с суровыми начальниками

Успех бизнеса во многом зависит от начальника. И если он будет грубо общаться со своими подчиненными и редко проявлять к ним эмпатию, то такая компания, скорее всего, не будет процветать. Ученые из Университета штата Огайо (США) проанализировали, как сотрудники реагируют на «жестокого» начальника и почему не пытаются что-то улучшить. Результаты опубликованы в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.