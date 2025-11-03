Объяснен отказ Трампа от поставок Tomahawk Киеву

«Еще более ограничено количество пусковых установок наземного базирования: на текущий момент всего лишь две батареи у США, по восемь пусковых установок — и они все находятся на краю света, на Филиппинах в Южно-Китайском море. Оттуда все это перетягивать на Украину логистически довольно сложно», — рассказал политолог.