Обвиненный в некорректности британский журналист увидел один намек в ответе Путина

Во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, британский журналист спросил у президента РФ, будет ли Москва считать себя ответственной за происходящее в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в 2026 году, если отвергнет мирный план президента США Дональда Трампа. Путин назвал данный вопрос некорректным, указав, что не Россия «начинала эту войну». Политик также напомнил, что на встрече в Анкоридже РФ согласовала и практически согласилась с предложениями главы Соединенных Штатов.