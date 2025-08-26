Популярные темы
Обществознание и физкультура вошли в топ самых полезных уроков

Предприниматели считают самым полезным предметом в школе обществознание. По их мнению, эта дисциплина учит законам и этике.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на итоги онлайн-опроса сервиса бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», за обществознание проголосовали почти треть (28%) предпринимателей малого и среднего бизнеса. Они убеждены, что знания, полученные на этих уроках, помогают разбираться в правовых, налоговых и этических вопросах во время работы.

На втором месте оказалась математика. Самым полезным уроком ее считают 20% респондентов. Знание формул и понимание логики помогают проводить финансовые расчеты, планировать и оценивать риски, указали опрошенные.

На третьем месте (13%) расположилась физкультура. Именно с ней предприниматели сравнили ведение бизнеса. По их словам, это «нескончаемый бег» и необходимость «быть в форме на всей дистанции».

Говоря о навыках, полученных в школе, опрошенные чаще всего указывали самоорганизацию (30% голосов). В пятерке самых упоминаемых способностей также оказались навык самостоятельно разбираться в сложных вопросах (23%), умение находить общий язык с разными людьми (15%) и быстро искать нужную информацию (12%). Уточняется, что опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа. Исследование проводилось в августе среди 1250 респондентов по всей стране.

К слову, сейчас некоторые страны возвращаются к традиционным методам обучения в школах, в рамках которых знания оцениваются через письменные экзамены, лабораторные работы и устные презентации. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.