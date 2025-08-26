Обществознание и физкультура вошли в топ самых полезных уроков

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на итоги онлайн-опроса сервиса бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», за обществознание проголосовали почти треть (28%) предпринимателей малого и среднего бизнеса. Они убеждены, что знания, полученные на этих уроках, помогают разбираться в правовых, налоговых и этических вопросах во время работы.