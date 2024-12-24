Общение спасает. Профессор рассказала о пользе и вреде соцсетей

Человек в цифровом социальном пространстве включается и активирует положительные эмоциональные состояния. Затем он переносит какие-то действия, значимые для самого человека на ближайшее его окружение и социальную общность. Это теоретически может оказать положительное влияние. Если он реально выносит эти эмоции в реальный мир, а не погружается все глубже в виртуальный, становясь зависимым от него. Тогда человек просто закрепляется в цифровом социальном пространстве и не хочет или уже не может перейти в нецифровое.