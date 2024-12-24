Общение спасает. Профессор рассказала о пользе и вреде соцсетей

Психологи доказали, что общение в соцсетях положительно влияет на психическое здоровье человека. А вот просто просмотр чужих публикаций, без эмоционального ответа, не приносит особой пользы. Такое данные привели специалисты из Уральского федуниверситета. Кстати, раньше считалось, что зависание в гаджетах приносит только вред.
Эту информацию для aif.ru прокомментировала директор, Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, профессор, доктор психологических наук Вера Никишина.
— Пока неясно, какие конкретно параметры измерялись в данном исследовании. Как именно они измерялись? Какой длительности проводилось исследование. Поэтому, поддерживая в целом оптимизм исследователей в части того, что социальные связи, социальные контакты благотворно влияют на эмоциональное состояние, все же не станем отрицать, что пока это исследование вызывает больше вопросов.
Тем не менее действительно современный человек постепенно и очень успешно адаптируется в цифровом социальном пространстве. Оно все больше влияет на его эмоциональные состояния.
Человек в цифровом социальном пространстве включается и активирует положительные эмоциональные состояния. Затем он переносит какие-то действия, значимые для самого человека на ближайшее его окружение и социальную общность. Это теоретически может оказать положительное влияние. Если он реально выносит эти эмоции в реальный мир, а не погружается все глубже в виртуальный, становясь зависимым от него. Тогда человек просто закрепляется в цифровом социальном пространстве и не хочет или уже не может перейти в нецифровое.
При этом, увы, пока никуда не пропали риски возникновения зависимого поведения от этого нового контента. Особенно это касается молодежи, которая уже испытывает сложности адаптации при переносе способов коммуникации из цифровой в нецифровую социальную среду.