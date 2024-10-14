Обрести опору: как женщины стали ходить на каблуках и почему отказываются от них

Из мужского гардероба в женский
Точное время появления обуви на каблуках не установлено, однако известно, что изделия на толстой массивной подошве носили еще в Древнем Египте. Особой популярностью она пользовалась у землепашцев и мясников: первые надевали ее для более удобного передвижения по рыхлым полям, а вторые — чтобы не запачкаться кровью умерщвленных животных, которой был залит пол.
Древним предком каблуков также можно считать котурны — обувь, которую носили актеры античного театра. Благодаря ее высокой платформе артистов могли увидеть даже те зрители, которые находились далеко от сцены.
В X веке обувь на каблуках полюбили персидские всадники. Элизабет Семмельхак, куратор Музея обуви Бата в Торонто, уверена, что именно такая конструкция помогала наездникам вставать на стременах и сохранять устойчивость во время стрельбы из лука.
В XVI веке каблуки перекочевали из Азии в гардероб европейской знати. Это произошло благодаря дипломатической миссии, которую отправил в Европу в 1599 году персидский шах Аббас I Великий. Делегация посетила монаршие дворы Германии, Испании и России, спровоцировав волну повышенного интереса к персидской культуре. Европейские аристократы с энтузиазмом отнеслись к одежде иностранцев и вскоре начали активно перенимать ее элементы. Особое внимание завоевала обувь на каблуке: выполненная из шелка, парчи и других дорогих тканей, она могла как нельзя лучше подчеркнуть высокий социальный статус своего владельца.
Примерно в это же время обувь на каблуках активно начали носить женщины. В
Расцвет популярности каблуков в их современном виде во многом связан со временем правления французского короля Людовика XIV (1638−1715), который активно носил их и даже издал указ, согласно которому только члены королевского двора могли надевать туфли на каблуках. Символично и то, что подошву обуви окрашивали именно в красный цвет: во второй половине XVII века этот пигмент был невероятно дорогим, что дополнительно подчеркивало величие короля. Так обувь на каблуке стала символом власти и высокого социального статуса.
К концу XVII века Эпоха Просвещения значительно изменила общественные установки, положив в их основу веру в силу разума и стремление к практичности. Считалось, что именно мужчины обладают рациональным мышлением, тогда как женщины, напротив, считались чрезмерно эмоциональными. В связи с этим мужчины начали носить более практичную и удобную обувь на плоской подошве — и со временем каблуки окончательно перекочевали в женский гардероб.
Впрочем, после Французской революции 1789 года мода прошлых лет сошла на нет: под влиянием антимонархических идей европейцы желали максимально отстраниться от атрибутов аристократии, в том числе от каблуков. «Практически всю первую половину XIX века женщины провели в плоской обуви. Каблуки считались не слишком приличными для женщины с хорошей репутацией. Однако постепенно на протяжении всей второй половины XIX века они вновь начали появляться в женском гардеробе и к началу ХХ века сапожки на каблуках уже никого не смущали», — отмечает в разговоре с Forbes Woman исследователь моды Тим Ильясов.
Способ выделиться
В ХХ веке каблуки прочно закрепили свои позиции в гардеробе женщин, однако на протяжении столетия мода на них развивалась «волнообразно». «1950-е годы стали пиковыми для туфель на каблуках. Именно тогда появился канонический образ туфель-лодочек, существующий по сей день. А в 1960-х модные дизайнеры-футуристы, такие как Андре Курреж, наоборот, пропагандировали обувь на плоской подошве», — рассказывает Ильясов.
Сегодня дизайнеры предлагают женщинам все больше вариаций обуви на каблуке: от элегантных моделей на изящной шпильке авторства Роже Вивье до провокационных ботильонов Armadillo из последней коллекции Александра Маккуина или туфель Super Elevated Ghillie — тех самых, в которых на показе Vivienne Westwood в 1993 году упала на подиуме Наоми Кэмпбелл. В 2000 году журнал Times опубликовал статью, в которой назвал каблуки «женским инструментом силы». «Они покупают эту обувь так, как никогда не делали этого раньше. Это одновременно вызывает две мысли: об уязвимости женщин и каблуке как их оружии. Это женская версия мужской вещи — женский инструмент власти», — писал автор.
Все чаще высокий каблук начал находить отражение и в массовой культуре. Достаточно вспомнить сериал «Секс в большом городе» и его главную героиню Кэрри Брэдшоу. На протяжении всех 94 эпизодов страстная поклонница обувной марки Manolo Blahnik транслирует приверженность шпилькам. «Женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому к выбору туфель нужно относиться очень осторожно. Ведь они так помогают скрасить нам этот нелегкий путь», — заявляет героиня в серии с символичным названием «Право женщины на обувь».
«Популярность каблуков — это желание многих людей выделиться, “подняться над толпой”, для кого-то это желание компенсировать рост, для кого-то — желание создать далекий от естественности, а потому кажущийся изящным, силуэт. На протяжении всей истории человек пытался всячески украсить и улучшить себя, чтобы подчеркнуть свою исключительность, стать заметным, видимым», — говорит о феномене популярности каблуков Тим Ильясов.
Несвобода выбора
Хотя современная модная индустрия предоставляет женщинам большую степень свободы в выборе гардероба, каблук нередко остается обязательным пунктом вечернего и рабочего дресс-кода.
Об этом, в частности, свидетельствуют скандальные инциденты, произошедшие в последние годы на Каннском кинофестивале. В 2015 году продюсера Валерию Рихтер, у которой была ампутирована часть стопы, отказывались пускать на кинопоказ из-за обуви на плоской подошве. Только с четвертой попытки у нее получилось пройти в зал.
Впоследствии жесткий дресс-код кинофестиваля раскритиковали актеры Эмили Блант, Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, а также британский кинорежиссер Азиф Кападия. Джулия Робертс и Кристен Стюарт в знак протеста вовсе прошлись по ковровой дорожке босиком.
Если честно, мне кажется, что все должны ходить в обуви на плоской подошве. Мы должны в принципе забыть про высокие каблуки. Лично я предпочитаю кеды Converse.
В 2019-м разгорелся еще один скандал: охрана остановила на ковровой дорожке Канн шеф-редактора Variety Клаудию Эллер и отказывалась пропускать ее на премьеру фильма в обуви без каблуков. Лишь после того, как журналистка сняла происходящее на телефон и заявила о том, что опубликует видео в интернете, ее пропустили.
Резонансной также стала инициатива японской актрисы Юми Исикавы, выступившей с призывом исключить обувь на высоких каблуках из офисного дресс-кода. В 2019 году активистка создала соответствующую петицию и запустила в социальных сетях хэштег #KuToo — сочетание японских слов kutsuu (боль) kutsu (обувь) с английским too («тоже») по аналогии с #MeToo. Ее призыв стал настолько популярным, что власти Японии были вынуждены отреагировать на происходящее. Министр здравоохранения Такуми Немото назвал требование носить каблуки на рабочем месте «необходимым и уместным». В то же время политик признал, что если принуждение распространяется на женщин, имеющих проблемы со здоровьем, то это можно рассматривать как притеснение.
О вреде обуви на каблуках напоминают врачи. Доцент кафедры травматологии и ортопедии РУДН Левон Макинян обращает внимание на то, что постоянное ношение шпилек может привести к частой боли в ногах и пояснице, растяжениям, разрыву связок. Ученые из Польши в своем исследовании 2023 года указывают, что частая ходьба на каблуках может привести к деформации стопы и даже стать причиной остеохондроза. Согласно данным Национальной библиотеки медицины США, 59% сотрудниц корпораций в развитых странах носят туфли на шпильке до восьми часов в день. 70% из них сообщили об ухудшении самочувствия и качества жизни из-за периодических приступов боли в стопах и сниженной подвижности.
В то же время опубликованное в 1994 году исследование Американского ортопедического общества хирургии стопы и голеностопного сустава показывает, что более двух третей женщин выбирают каблуки вовсе не по своему желанию, а из-за существующего социального давления и общественных норм. В современном мире ответ на вопрос «носить каблуки или нет» должен зависеть только от личного выбора.