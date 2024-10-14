Обрести опору: как женщины стали ходить на каблуках и почему отказываются от них

Сегодня дизайнеры предлагают женщинам все больше вариаций обуви на каблуке: от элегантных моделей на изящной шпильке авторства Роже Вивье до провокационных ботильонов Armadillo из последней коллекции Александра Маккуина или туфель Super Elevated Ghillie — тех самых, в которых на показе Vivienne Westwood в 1993 году упала на подиуме Наоми Кэмпбелл. В 2000 году журнал Times опубликовал статью, в которой назвал каблуки «женским инструментом силы». «Они покупают эту обувь так, как никогда не делали этого раньше. Это одновременно вызывает две мысли: об уязвимости женщин и каблуке как их оружии. Это женская версия мужской вещи — женский инструмент власти», — писал автор.