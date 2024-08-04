Обрести дар речки. Сергей Селин рассказал о целебной силе нашей природы

— Пару раз приглашали на рыбалку, но за столом мы там времени проводили больше, чем с удочкой. Помню, приезжаем на границу с Финляндией, а нас не на озеро ведут, а за стол сажают. Спрашиваю: «А рыбу когда будем ловить?» Мне в ответ: «Серёга, тебе пару ящиков этой рыбы хватит?» Выдали мне с собой этот «улов». Приезжаю домой, жена говорит: «Интересно, где ты всё это купил? В ближайшем магазине?» Она сразу догадалась. Потому что, когда рыбу ловишь, ей губы крючком чуть надрываешь, пока вытаскиваешь. А та рыбка была целенькая. Пришлось оправдываться.