Обрести дар речки. Сергей Селин рассказал о целебной силе нашей природы

На Международном кинофестивале «Антарес» в Сочи актёр рассказал «АиФ», где и как восстанавливает силы.
Ольга Шаблинская, aif.ru: Сергей, ты много снимаешься, ездишь на кинофорумы, играешь в Театре Российской армии, в антрепризах. Где находишь энергию для такой активной жизни?
Сергей Селин: В России. В июле я впервые побывал на Алтае. Вместе с друзьями стартовали из Барнаула и проехали 3 тыс. километров по всему Алтаю. Когда видишь такую красоту, это очень вдохновляет! Красоту, которую многие не понимают либо не хотят понимать. Да вы приезжайте, ребят, посмотрите! Катунь — мощная река, с норовом, вся в порогах. А село Манжерок какое замечательное! Помнишь, Эдита Пьеха пела: «Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок? Это место нашей встречи — Манжерок!» Ещё люблю Ладожское озеро, второе по величине пресное озеро в России. Когда жара, приезжаешь туда по Дороге жизни — а вода прохладная, выше 16−17⁰С не поднимается никогда.
И всё же с алтайской Белокурихой мало какой курорт может сравниться. Алтай — это место силы. Если Шамбала существует, то находится она не на Тибете, а в горах Алтая. Там, на приграничных с Монголией территориях, испытываешь невероятные ощущения. А какие люди там живут! Абсолютно здоровые ментально. Они как дети: светлые, чистые. У них мозги очищены. А их надо иногда чистить, мозги-то.
— А чисто мужские виды досуга любишь?
— Пару раз приглашали на рыбалку, но за столом мы там времени проводили больше, чем с удочкой. Помню, приезжаем на границу с Финляндией, а нас не на озеро ведут, а за стол сажают. Спрашиваю: «А рыбу когда будем ловить?» Мне в ответ: «Серёга, тебе пару ящиков этой рыбы хватит?» Выдали мне с собой этот «улов». Приезжаю домой, жена говорит: «Интересно, где ты всё это купил? В ближайшем магазине?» Она сразу догадалась. Потому что, когда рыбу ловишь, ей губы крючком чуть надрываешь, пока вытаскиваешь. А та рыбка была целенькая. Пришлось оправдываться.
— А охота?
— Что касается охоты, я предпочитаю не стрелять, а кушать то, что подстрелили ребята-охотники. Знаешь, бывают созерцатели, которые любят наблюдать за флорой и фауной. А я не созерцатель, а пожиратель.
— И что из пожираемого по-настоящему радует?
— Сырники. Которые мама когда-то готовила. Последние 40 лет никто таких не смог повторить! Ещё яичницу обожаю. У нас с мамой был такой ритуал: она меня каждое утро спрашивала, что я хочу на завтрак. И шло долгое перечисление: кашки разные, молочный супчик, сосиски. А я ещё спросонья, капризничаю: «Мам, не хочу это!» И она вынимает главный козырь: «Ну, тогда яичница и сырники». Тут я окончательно просыпался. Ты не представляешь, что это такое — сырники моей мамы.
— А с чем ты их ел? Со сметаной?
— С клубничным вареньем… Всё, хватит меня пытать вопросами про еду! Иначе сейчас слюной захлебнусь. (Смеётся.).