«Обожаю» и «обажаю»: как правильно пишется слово

Слово «обожаю» знакомо нам с детства. Сколько раз приходилось слышать, как малыши-дошкольники описывают свою привязанность к папе, маме и даже конфетам с помощью этого глагола. Но распространенность слова не мешает писать его с ошибками. На письме можно встретить и «обожаю», и «обажаю». Но правильный вариант может быть только один.
Как писать слово по правилам русского языка: «обожаю» или «обажаю»
Большой орфоэпический словарь русского языка предлагает единственный вариант правильного написания — через букву О (1). Когда-то смысл слова «обожать» имел значение «обожествлять» и относился к объекту преклонения. Проблема в том, что глагол «обожествлять» не годится для проверки. В нем, как и в проверяемом слове «обожать», гласная О — безударная.
Но «обожествлять», «божественно» обязаны своим происхождением слову «бог», и его ударная О подсказывает, что верное написание и нашего глагола — «обожаю».
Екатерина Лаврушина, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и культуры речи РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала, что русская орфография очень непростая именно потому, что написание может подчиняться правилам, а может быть традиционным, то есть таким, которое школьники называют «словарным словом». Глагол «обожать» не относится к числу вызывающих трудность у читающих людей, потому что уже в толковании этого слова присутствует подсказка — «бог».
Большой толковый словарь под редакцией С. Кузнецова дает несколько толкований слова «обожать», в числе которых «боготворить»: например, «средневековые рыцари обожали красоту дамы». В этом же словаре мы находим и устаревшее значение глагола, которое все еще хранится в памяти многих носителей языка, — «обожествлять»: древние обожали солнце.
Примеры правильного написания слова «обожаю»
При произнесении слова «обожаю» первая и вторая гласные звучат как А. Но если запомнить, что слово это отсылает нас к словам «бог», «боже», можно исключить ошибку на письме.
1. Я обожаю раннюю весну.
2. Она обожает читать книги перед сном.
3. Мы обожаем встречаться с друзьями в конце недели.
4. Он обожает осваивать новые рецепты.
5. Дети обожают играть на свежем воздухе.
Почему слово «обожаю» часто пишут с ошибкой
Люди ошибаются в слове «обожаю» по разным причинам. Это может быть связано не только с произношением самого глагола, но и с невысоким уровнем грамотности, когда человек пишет так, как слышит. Если писать на слух, в слове «обожаю», в начале и середине, слышны две гласные А.
Неправильное написание может быть связано с обычной невнимательностью и даже с таким расстройством, как дисграфия. Это отклонение не связано с интеллектом, но выражается в нарушении письма (2).
Иногда неправильное написание возникает из-за того, что слово «обожаю» ошибочно связывают с другими словами: устаревшими «бажить» — сильно чего-то желать и «баять» — говорить.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
— Толковый словарь русского языка под редакцией Н. Шведовой вспоминает древнерусское «обожати» — наделять божественной сущностью, приближать к Богу, но отмечает, что современное значение слова возникло под влиянием французского: idolâtrer — «боготворить». Конечно, современный человек, говоря, что он обожает мороженое, вряд ли воспроизводит в голове этимологическую цепочку, однако написать это слово без ошибки подобный ход мыслей все же помогает, — поделилась Екатерина Лаврушина.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
В русском языке немало слов, в которых безударные О и А вызывают трудности при письме. Избежать ошибок можно, если разобраться в происхождении слова, в его смысле или запомнить, если оно словарное.
1. «Обояние» или «обаяние»? Верный вариант — второй. Это как раз то слово, которое проверяется устаревшим «баять». Неправильное написание может быть связано с путаницей с созвучным «обоняние».
2. «Умалять» или «умолять»? Правильно и так и так: зависит от смысла глагола. «Умалять» включает тот же корень, что и слово «мало». Означает принижать, преуменьшать. А слово «умолять» — однокоренное с «мольбой» и имеет значение «молить, слезно упрашивать». Проверить написание можно, если поставить его во множественном числе. Например: «ему было адресовано много мольб» (3).
3. «Обезболивать» или «обезбаливать»? Мы говорим «боль, обезболенный». Поэтому правильный вариант — «обезболивать». В этом слове нет чередующихся гласных.
Список источников
1. Каленчук М., Касаткин Л., Касаткина Р. Большой орфоэпический словарь русского языка.
2. Разумная Е. Дисграфия. Педагогическая вики-энциклопедия. 2023.
3. Мольба. Грамота.ру.
Эксперт: Екатерина Лаврушина, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и культуры речи РЭУ им. Г. В. Плеханова