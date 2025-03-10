«Обожаю» и «обажаю»: как правильно пишется слово

Слово «обожаю» знакомо нам с детства. Сколько раз приходилось слышать, как малыши-дошкольники описывают свою привязанность к папе, маме и даже конфетам с помощью этого глагола. Но распространенность слова не мешает писать его с ошибками. На письме можно встретить и «обожаю», и «обажаю». Но правильный вариант может быть только один.