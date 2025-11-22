Обозами и грузовиками. Как шло снабжение блокадного Ленинграда по Дороге жизни

В декабре 1942 года на Ладоге развернулось строительство свайно-ледовой железной дороги. К 18 января 1943 года было проложено больше 9 километров дороги с обычной колеей и 14,5 километра узкоколейки. К счастью, она не понадобилась — к этому времени советские войска освободили берег Ладоги. На нем была проложена ветка железной дороги, которая взяла на себя основную нагрузку по снабжению Ленинграда. Позже эту ветку прозвали Дорогой Победы. После ее открытия грузоперевозки по льду Ладоги уменьшились, но не прекратились. А когда был освобожден Шлиссельбург, от Дороги жизни к нему было проложено ответвление.