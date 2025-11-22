Обозами и грузовиками. Как шло снабжение блокадного Ленинграда по Дороге жизни

Ленинград не был готов к блокаде, в которой он оказался 12 сентября 1941 года. Запасы продуктов таяли. Ноябрь стал самым страшным временем. Паек пенсионеров и детей составлял 125 граммов хлеба. Поэтому для осажденного города дорога по льду Ладоги стала Дорогой жизни.
Дорога жизни. Зима 1941—1942 года
Природа была на удивление жестока к людям в этот суровый военный год — лед на Ладоге встал позже обычного, толщина нарастала медленно. 20 ноября были предприняты первые попытки преодоления озера порожними грузовиками — и все неудачные. Поэтому первыми муку в голодающий город привез обоз конно-транспортного полка Ленинградского фронта. 350 повозок загрузились мешками с мукой в рыбацком поселке Кобона и доставили в Осиновец 63 тонны этого продукта. Капля в море для миллионного населения города.
Тем не менее это было начало.
22 ноября по Дороге жизни пошла первая автоколонна 389-го отдельного автотранспортного батальона. Ехали с полупустыми баками — горючего в городе не хватало. Для этого рейса его специально доставили самолетом. Поэтому заправлять полные баки было запрещено — если машины пойдут на дно, бензин не должен пропасть даром. Из 12 первых выехавших на лед машин в Ленинград вернулись только 8. Четыре грузовика провалились или стали жертвами вражеской авиации.
Официально дорога была открыта 26 ноября. Вплоть до начала декабря по ней в Ленинград привозили всего 100 тонн груза в день. В декабре, когда лед стал прочным, грузооборот увеличился до 300 тонн, а к концу декабря — до 1 000 тонн груза.
Дорога жизни. Как она была устроена
Для прокладки и обслуживания трассы № 101 была задействована тысяча человек. Разведку по льду Ладоги осуществляли на буерах. Через каждые 5 километров обустроили пункты обогрева и помощи водителям.
Колея трассы № 101 не была постоянной. Толщина льда менялась, образовывались промоины, трещины во льду, местами дорогу заметало снегом. Поэтому ее прокладка и создание ограждения, указывающего безопасный путь, были постоянным делом.
Но главной опасностью для водителей была немецкая авиация, которая буквально охотилась за караванами машин. Иногда на трассу налетали десятки вражеских самолетов. Для маскировки грузовики красили в белый цвет, лошадей накрывали белой тканью, маскировали повозки, передвигались даже ночью.
Колею Дороги жизни меняли и в том случае, если по одной колее прошло 60 автомобилей. В этом случае лед терял прочность, риск оказаться в ледяной воде Ладоги возрастал. Поэтому следующие машины пускали по другой колее. Утонувшие автомобили и автомобили, застрявшие в полыньи, на озере не оставляли. Их вытаскивала специальная бригада. После ремонта машины снова отправлялись в строй.
До 15 декабря 1941 года Дорога жизни проходила по маршруту Коккорево — банка Астречье — Зеленцы — Кобона. Но саму трассу только за первый месяц работы Дороги жизни пришлось менять четыре раза.
Перевозки осуществлялись «полуторками» — грузовыми автомобилями ГАЗ-АА (грузоподъемность 1,5 тонны) — и конными обозами. Из Ленинграда вывозили людей — в первую очередь детей, больных, раненых. В город везли хлеб, лекарства. Некоторые водители за смену успевали сделать два, а то и три рейса.
Дорога жизни. Работа на износ
На Дороге жизни прямо на льду на 75 регулировочных пунктах постоянно работали 350 регулировщиц движения. Они направляли автомобили по безопасным маршрутам. За их отважную работу и обеспечение безопасности водители прозвали девушек «богинями».
Встречные полосы Дороги жизни были разведены друг от друга на 100−150 метров. Чтобы предотвратить проваливание автомобилей под лед, грузовики шли цепочкой. Расстояние между машинами должно было быть не менее 100 метров. На деле дистанция часто оказывалась короче — около 25 метров. Для безопасности водители во время движения держали двери открытыми — так они получали шанс выпрыгнуть из кабины, если машина начнет проваливаться. К слову сказать, пассажиры такой возможности часто не имели и уходили под лед вместе с грузовиком.
К 25 декабря 1941 года по трассе № 101 курсировали 1198 автомобилей. Они ходили по маршрутам Тихвин — Колчаново и Войбокало — Коккорево. С 1 февраля планировалось запустить 2000 машин.
Кроме дороги, идущей по льду Ладоги, были проложены коммуникации по дну озера: бронированный кабель связи, трубопровод для горючего и кабель, по которому в Ленинград подавалась электроэнергия.
В первую блокадную зиму переправа работала 152 дня. За это время в Ленинград было доставлено больше 360 тонн грузов, а из города на Большую землю было вывезено 540 тысяч ленинградцев. Люди так плотно набивались в фургоны, что ехали стоя. Для многих из них — особенно для истощенных и больных детей — эта поездка стала билетом в жизнь. Большая часть блокадников добиралась до Большой земли через Кобону. Первая остановка была в храме Николая Чудотворца — здесь был устроен самый большой эвакопункт. Под сводами древней церкви людей ждали тепло, еда и первая медпомощь.
Дорога жизни. Зима 1942—1943 года
В конце 1942 года к прокладыванию ледовой трассы № 101 стали готовиться заблаговременно. Рассчитывали открыть дорогу в конце ноября и переправлять по ней от 2 тысяч до 4,5 тысячи тонн грузов в сутки. Но погода снова была сурова к осажденному городу — гужевые повозки вышли на лед только 20 декабря 1942 года, а автомобили — 24 декабря.
В декабре 1942 года на Ладоге развернулось строительство свайно-ледовой железной дороги. К 18 января 1943 года было проложено больше 9 километров дороги с обычной колеей и 14,5 километра узкоколейки. К счастью, она не понадобилась — к этому времени советские войска освободили берег Ладоги. На нем была проложена ветка железной дороги, которая взяла на себя основную нагрузку по снабжению Ленинграда. Позже эту ветку прозвали Дорогой Победы. После ее открытия грузоперевозки по льду Ладоги уменьшились, но не прекратились. А когда был освобожден Шлиссельбург, от Дороги жизни к нему было проложено ответвление.
Зимой 1942—1943 года много внимания уделяли охране Дороги жизни. Ее оборону осуществляли стрелковые батальоны и дивизии НКВД, с воздуха трассу прикрывала 12-я эскадрилья ВВС КБФ и подразделения Ладожского дивизионного района ПВО с зенитками, артиллерийскими орудиями и пулеметами.
Трасса № 101 работала до 30 марта 1943 года. За это время по ней в Ленинград было поставлено 206 тысяч тонн груза — в основном это были продукты.
Дорога жизни спасла сотни тысяч людей. Но она же и забрала тысячи жизней водителей, охранников, дорожных рабочих, блокадников, воинов, оборонявших ее. В память о доблести и отваге людей, спасавших ленинградцев ценой своей жизни, в СССР в 1972 году был создан Музейно-мемориальный комплекс. Сейчас в него входят 5 музеев, в том числе в селе Кобона; 38 памятников и памятные столбы, отметившие путь, по которому проходила трасса № 101.