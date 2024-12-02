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Обойтись без кровопролития. Как всё поделить между родственниками в ссоре

Адвокат объяснила, кто может помочь разводящимся супругам и разруганным наследникам.

Источник: Российская газета

Процесс развода — всегда стресс. Если при этом еще и приходится делить имущество, часто не удается избежать конфликта. Случается родным людям спорить и в ситуациях, когда приходит пора вступать в наследство. Как минимизировать конфликт и разрешить спор aif.ru рассказала адвокат Виктория Данильченко.

— Самый классический случай — раздел имущества между супругами, находящимися в конфликте. Это может стать настоящим испытанием.

Важно помнить, что по закону имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью и подлежит разделу между ними в равных долях, независимо от того, на чье имя куплено.

Однако эмоциональный фон и личные интересы часто мешают прийти к справедливому соглашению.

Прежде всего, следует составить список всего совместно нажитого имущества, включая банковские счета, недвижимость, автомобили и даже предметы роскоши. Затем будет полезно попытаться оценить имущество объективно, возможно, с помощью независимого оценщика. Это поможет избежать споров о стоимости каждого объекта раздела. После этого можно уже более осознанно подходить к вопросу раздела, учитывая интересы обеих сторон и стремясь к компромиссу.

Если самостоятельно не удается договориться о разделе имущества, стороны могут обратиться к медиатору, который поможет разрешить семейный спор мирным путем.

Если и после этого супруги не достигнут соглашения, то следует обращаться к профессиональному юристу или адвокату, специализирующемуся на семейном праве, чтобы защитить свои права и добиться справедливого раздела имущества.

Еще один вариант, когда без помощи специалиста обойтись сложно — имущество делят наследники. Если родственники оказались в конфликте по поводу раздела наследства, первым делом стоит попытаться найти общий язык. Ведь зачастую споры возникают из-за недопонимания или разных взглядов на ситуацию.

Стоит попробовать собраться вместе и обсудить все вопросы открыто, возможно, с привлечением медиатора — человека, который поможет наладить диалог.

Если же это не помогает, придется обращаться в суд. В зависимости от ситуации это могут быть заявления о признании права собственности в порядке наследования, признании наследника принявшим наследство, признании недействительными ранее выданных свидетельств о праве на наследство, определении долей в наследственном имуществе и т. д.

Но важно помнить, что судебные разбирательства могут затянуться на долгое время и потребовать значительных материальных вложений.