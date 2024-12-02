Обойтись без кровопролития. Как всё поделить между родственниками в ссоре

Процесс развода — всегда стресс. Если при этом еще и приходится делить имущество, часто не удается избежать конфликта. Случается родным людям спорить и в ситуациях, когда приходит пора вступать в наследство. Как минимизировать конфликт и разрешить спор aif.ru рассказала адвокат Виктория Данильченко.
— Самый классический случай — раздел имущества между супругами, находящимися в конфликте. Это может стать настоящим испытанием.
Однако эмоциональный фон и личные интересы часто мешают прийти к справедливому соглашению.
Прежде всего, следует составить список всего совместно нажитого имущества, включая банковские счета, недвижимость, автомобили и даже предметы роскоши. Затем будет полезно попытаться оценить имущество объективно, возможно, с помощью независимого оценщика. Это поможет избежать споров о стоимости каждого объекта раздела. После этого можно уже более осознанно подходить к вопросу раздела, учитывая интересы обеих сторон и стремясь к компромиссу.
Если самостоятельно не удается договориться о разделе имущества, стороны могут обратиться к медиатору, который поможет разрешить семейный спор мирным путем.
Если и после этого супруги не достигнут соглашения, то следует обращаться к профессиональному юристу или адвокату, специализирующемуся на семейном праве, чтобы защитить свои права и добиться справедливого раздела имущества.
Еще один вариант, когда без помощи специалиста обойтись сложно — имущество делят наследники. Если родственники оказались в конфликте по поводу раздела наследства, первым делом стоит попытаться найти общий язык. Ведь зачастую споры возникают из-за недопонимания или разных взглядов на ситуацию.
Если же это не помогает, придется обращаться в суд. В зависимости от ситуации это могут быть заявления о признании права собственности в порядке наследования, признании наследника принявшим наследство, признании недействительными ранее выданных свидетельств о праве на наследство, определении долей в наследственном имуществе
Но важно помнить, что судебные разбирательства могут затянуться на долгое время и потребовать значительных материальных вложений.