Обойтись без кровопролития. Как всё поделить между родственниками в ссоре

Прежде всего, следует составить список всего совместно нажитого имущества, включая банковские счета, недвижимость, автомобили и даже предметы роскоши. Затем будет полезно попытаться оценить имущество объективно, возможно, с помощью независимого оценщика. Это поможет избежать споров о стоимости каждого объекта раздела. После этого можно уже более осознанно подходить к вопросу раздела, учитывая интересы обеих сторон и стремясь к компромиссу.