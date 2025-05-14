Обострение в Закарпатье: сможет ли Венгрия забрать территорию Украины

Отношения между Венгрией и Украиной обостряются. Инциденты, связанные с двумя государствами, происходят на фоне встречи по правам венгров, живущих на территории, подконтрольной Киеву.
— События последних нескольких дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестные, конструктивные консультации по такому важному и деликатному вопросу, как права меньшинств, — заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.
Перед этим Венгрия обнаружила украинского шпиона. Его задержали в Будапеште. Известно, что мужчина работал на спецслужбы под прикрытием дипломатического статуса. Он был депортирован из страны. Ранее СБУ выявила на Украине венгерскую агентурную сеть. Предварительно, она занималась сбором информации о ситуации в Закарпатской области и выявляла слабые места в системе ПВО.
Политолог Сергей Марков считает, что венгерская разведка действительно работает на территории Украины. И украинские власти сознательно пошли на скандал с поимкой шпионов.
— Они хотели сорвать переговоры по венгерскому меньшинству. Сделано это было с подачи Еврокомиссии, которая хочет лишить Венгрию права голоса, — рассказал Марков в разговоре с ВФокусе Mail.
В итоге Будапешт начал переброску танков и другой бронетехники на границу с Украиной. Передвижения зафиксировали у пунктов пропуска Захонь, Берегшураны, Тисабеч, Барабаш и Надьгодош.
— Так Орбан подчеркивает некую жесткость своей позиции, — отметил политолог.
Согласно переписи населения Украины 2001 года, в Закарпатской области проживало около 150 тысяч венгров, что составляло 12% от всей численности региона. В Береговском районе, граничащем с Венгрией, этот показатель доходил до 42,63%. Территория Закарпатья окончательно вошла в состав СССР в 1945 году. После распада Советского Союза область осталась в составе независимой Украины, но в Будапеште не забывают о потере.
— На Украине тоже живут венгры, часть Украины — это древняя Венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине, — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в мае 2023 года.
Сергей Марков выразил мнение, что вернуть Закарпатье в состав Венгрии сейчас невозможно. Единственный шанс будет тогда, когда будет полный распад государственности Украины, что на сегодняшний день маловероятно.
— У них план другой — защитить венгерское меньшинство, дать ему возможность жить как в цивилизованной стране. Для их защиты Правительство Венгрии принимает меры и все время говорит об этом. И занимается этим уже больше 25 лет, — объяснил Марков.
В обиходе у жителей Закарпатья венгерские паспорта, что тоже является определенного рода защитой. Причем выдают их на территории Украины. Так, на видео попала присяга нового гражданина европейского государства, после которой проводится инструктаж, где одно из требований — скрывать наличие венгерского гражданства от украинских властей.