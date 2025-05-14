Обострение в Закарпатье: сможет ли Венгрия забрать территорию Украины

Согласно переписи населения Украины 2001 года, в Закарпатской области проживало около 150 тысяч венгров, что составляло 12% от всей численности региона. В Береговском районе, граничащем с Венгрией, этот показатель доходил до 42,63%. Территория Закарпатья окончательно вошла в состав СССР в 1945 году. После распада Советского Союза область осталась в составе независимой Украины, но в Будапеште не забывают о потере.