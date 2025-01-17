Оборот печи. Компактная буржуйка оказалась неподвластна прогрессу

Железные печки были дешёвыми и многозадачными. Кроме того что они обогревали помещение, на них готовили еду, растапливали снег, сушили бельё. Но недостатки тоже были очевидны. Печка быстро прогревала комнату, однако стоило прекратить топить — и она столь же быстро остывала. Трубу зачастую выводили прямо в форточку, что было отнюдь не безопасно. Да и сама печь при топке раскалялась докрасна, что могло привести к возгоранию. Вдобавок на стенах и полах скапливалась копоть. Было ещё кое-что. «До 1917 года против металлических печей в стране велась целенаправленная кампания. Их не разрешали устанавливать в качестве постоянных средств отопления по причине негигиеничности. Отчасти металлические печи действительно ею грешили. На их раскалённых поверхностях, выгорая, пыль выделяет токсин. Однако заявления о том, что продукты горения в этих печах сквозь раскалённый металл выходят наружу в помещение, были абсурдны», — говорит автор книги «История печного отопления в России» Андрей Козлов.