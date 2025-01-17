Оборот печи. Компактная буржуйка оказалась неподвластна прогрессу

Во время войны солдаты их мастерили порой из подручных материалов — железных бочек, бидонов и даже консервных банок, соединённых проволокой.
Есть предметы, над которыми не властны ни время, ни прогресс. Уже давно электросети позволяют обогревать помещения радиаторами и конвекторами, а в печном деле появились новые технологии и материалы сродни космическим. Тем не менее в любом дачном посёлке вы найдёте несколько компактных металлических печек примитивной конструкции: топка, зольник и труба-дымоход. И чем дальше от большого города, тем чаще они будут вам встречаться.
Весьма просто и грубо
До XX века Россия была одной из ведущих «печных держав», но касалось это в первую очередь производства кафельных изделий. Переносные металлические печи промышленно в стране не выпускались, хотя кустарно их, конечно, мастерили, а первые такие устройства пришли к нам из-за границы ещё в XVIII веке.
Вот что писали о них в «Обзоре различных отраслей мануфактурной промышленности России» 1863 года: «На подмогу голландской печи, для квартир сырых и холодных, которыми изобилуют наши столицы и губернские города, существуют железные переносные печи. Они делаются преимущественно двух видов: колонной или тумбой и ящиком или сундуком. Устройство как тех, так и других печей весьма просто и грубо: они делаются из толстого листового кровельного железа; с одной стороны при основании имеют топку, а с другой, противоположной, — трубу также железную для выхода дыма, которая большей частью тянется во всю длину комнаты и выходит в трубу голландской или русской печи».
Железные печки были дешёвыми и многозадачными. Кроме того что они обогревали помещение, на них готовили еду, растапливали снег, сушили бельё. Но недостатки тоже были очевидны. Печка быстро прогревала комнату, однако стоило прекратить топить — и она столь же быстро остывала. Трубу зачастую выводили прямо в форточку, что было отнюдь не безопасно. Да и сама печь при топке раскалялась докрасна, что могло привести к возгоранию. Вдобавок на стенах и полах скапливалась копоть. Было ещё кое-что. «До 1917 года против металлических печей в стране велась целенаправленная кампания. Их не разрешали устанавливать в качестве постоянных средств отопления по причине негигиеничности. Отчасти металлические печи действительно ею грешили. На их раскалённых поверхностях, выгорая, пыль выделяет токсин. Однако заявления о том, что продукты горения в этих печах сквозь раскалённый металл выходят наружу в помещение, были абсурдны», — говорит автор книги «История печного отопления в России» Андрей Козлов.
Рождение буржуйки
Примечательно, что у отечественных инженеров были разработки компактных металлических печей, получавшие высокие оценки специалистов, вот только для массового производства они не годились.
Так, российский изобретатель немецкого происхождения Оскар Клаузен создал передвижную печь, снабжённую колёсиками для транспортировки, которая завоевала золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1889 году. Инженер Крелль выпускал чугунную «рёберную» компактную печь длительного горения (такие были популярны в Европе), а Карл Шуберский, которого называли «русским Эдисоном», разработал мобильную печку, которая патрубком подсоединялась к камину или комнатной печи. Но выпуск своего изделия Шуберский наладил в том же Париже — в России ниши для него не нашлось.
Грянула революция, и производство кафельных печей на какое-то время остановилось. В повседневной жизни творился хаос: коммунальные службы не работали, электричества не было неделями, центрального отопления не существовало. Спрос на маленькие металлические печи резко подскочил. Тогда и появилось название «буржуйка». То ли потому, что печка напоминала карикатурный образ буржуя с толстым брюхом. То ли из-за того, что была «прожорлива», как буржуй: дров на неё уходило много, а ведь за них надо было платить. К слову, в топку в те годы летело всё — мебель, книги, личные архивы. И добывали это «топливо», как правило, в оставленных «буржуйских» домах…
Бьётся в тесной печурке
В годы послереволюционной разрухи компактные металлические печки, которые устанавливались за пару часов, буквально спасали людей от холодной смерти. Производили их кустарным способом, а использовали повсеместно — в квартирах, сельских землянках, вагонах-теплушках. А когда жизнь наладилась и страна приступила к выполнению планов первых пятилеток, печки-буржуйки перекочевали в строительные посёлки.
В городах уже появилось центральное отопление, и необходимость в массовом производстве компактных печей, как тогда казалось, сошла на нет. Но тут случилась война. Уже в боях с Финляндией стало ясно, что армия к условиям суровой зимы не готова. Было решено разработать специальные блиндажные печки. В феврале 1940-го советские солдаты получили первые чугунные буржуйки, изготовленные в Ленинграде. «Мобильные печи в СССР начали производить впопыхах уже после начала боевых действий. Процесс их проектирования растянулся вплоть до 1943-го. Проекты в основном были рассчитаны на кустарное изготовление на местах и были удручающе примитивными», — рассказывает Козлов.
Но, по мере того как страна переходила на военные рельсы, разворачивалось и серийное производство походных печей. На протяжении войны оно уже не останавливалось. «Тесная печурка», в которой «бьётся огонь», обогревала бойцов и обеспечивала их тёплой пищей. Правда, заводских буржуек всё равно не хватало. Большинство печей солдаты мастерили сами из железных бочек, бидонов и даже консервных банок, соединённых проволокой.
Такую же печку, сделанную из разрезанных жестяных банок, можно увидеть в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. В городе, пережившем три суровые блокадные зимы, насчитывалось 135 тыс. буржуек, которые были единственным источником тепла…
Буржуйки XXI века сильно отличаются от своих предшественниц. В них используется термостойкое стекло, топливо расходуется экономнее, а технология пиролиза (термическое разложение органических и неорганических соединений) делает устройство экологичным. Но качественные советские печи-буржуйки по-прежнему пользуются спросом. Продают их теперь через интернет. Так, за чугунную буржуйку с отливкой на передней части «з-д. № 39 им. ЛМ. КАГАНОВИЧА1954 г.» (высота 60 см, вес 60 кг) просят 30 тыс. рублей.