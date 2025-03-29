Обниматель панд и переводчик мемов: Life.ru выяснил, кем мечтают работать россияне

При этом 3% участников опроса заявили, что были бы готовы выполнять такую работу безвозмездно, а 6% согласились бы на оплату в $500, если этого хватало бы на питание и Интернет. Тем не менее большинство респондентов ожидали бы зарплату в размере $3000 (43%), в то время как 30% не согласились бы работать за сумму менее $7000.