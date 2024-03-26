Обнаружены звезды-планетарные каннибалы

Причиной поглощения могла стать нестабильность орбиты планеты. Она является обычным явлением в первые сто миллионов лет существования системы, однако химические отпечатки таких событий незаметны у звезд возрастом миллиарды лет. Авторы полагают, что нестабильность может возникать и в более позднее время, особенно в системах с суперземлями. Результаты не предполагает, что подобное явление может произойти в Солнечной системе.