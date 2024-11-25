Обнаружены загадочные UFO-галактики

Анализ показал, что эти галактики по форме и размерам схожи с Млечным Путем, но они гораздо более пыльные. В частности, количество пыли в UFO настолько велико, что она блокирует примерно в 50 раз больше света, чем в нашей галактике. Возможно, пыль образуется в результате взрывов умирающих звезд, выбрасывающих частицы металла в космос.