Обнаружены свидетельства исчезнувшей культуры в Южной Америке

Археологи обнаружили свидетельства существования неизвестной ранее цивилизации, которая жила в Южной Америке по меньшей мере 4000 лет назад. Это открытие было сделано благодаря найденным древним рисункам на горе с плоской вершиной в национальном парке «Канайма» (Венесуэла). Результаты исследования публикует Daily Mail со ссылкой на Rock Art Research.
На вершине горы в национальном парке «Канайма» на юго-востоке Венесуэлы были обнаружены красочные узоры, состоящие из точек, линий и человеческих фигур.
Как отмечает ведущий исследователь Хосе Мигель Перес-Гомес (José Miguel Pérez-Gómez), найденные рисунки, вероятно, были созданы ранее неизвестной цивилизацией. Точную цель этих рисунков также предстоит выяснить. Исследователь полагает, что они могли иметь ритуальное значение, связанное с рождением, болезнями, природными циклами или охотой. В качестве краски использовалась красная охра, натуральный оксидный пигмент, который имеет слегка оранжевый оттенок.
Стилистическое сравнение показывает сходство с наскальными рисунками у границы с Бразилией, датируемыми примерно 4000 годом до нашей эры. Однако рисунки в Венесуэле выполнены более грубо, что позволяет предположить их более древнее происхождение.
Исследователи также нашли фрагменты керамики и каменные орудия, свидетельствующие о том, что эти артефакты могли использоваться охотниками-собирателями, создавшими наскальные рисунки.
Национальный парк «Канайма» занимает площадь около 30 тыс. кв. км. На такой огромной территории исследователи надеются найти еще больше следов древней цивилизации. Совместно с учеными из соседних стран они пытаются определить, одни и те же ли культурные группы создавали наскальные рисунки. Это поможет улучшить представление о культурном и этническом богатстве региона.
Ранее в Помпеях обнаружили детские рисунки с изображением гладиаторов, сделанные до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Изображения помогают лучше понять уклад детской жизни в древнеримские времена. Они выполнены углем, их нарисовали дети в возрасте пяти—семи лет. С помощью радиоуглеродного датирования исследователи определили, что кости сожгли в период между 773 и 881 годами нашей эры, спустя некоторое время после смерти людей.
До этого на севере от Гватемалы археологи обнаружили гробницу с останками королевской семьи народа майя. Захороненные тела, по мнению ученых, были ритуально сожжены в знак смены политического режима.