Обнаружены свидетельства исчезнувшей культуры в Южной Америке

Ранее в Помпеях обнаружили детские рисунки с изображением гладиаторов, сделанные до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Изображения помогают лучше понять уклад детской жизни в древнеримские времена. Они выполнены углем, их нарисовали дети в возрасте пяти—семи лет. С помощью радиоуглеродного датирования исследователи определили, что кости сожгли в период между 773 и 881 годами нашей эры, спустя некоторое время после смерти людей.