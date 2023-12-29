Обнаружены четыре двойных белых карлика

Источник: CSIRO/A. Cherne

Наблюдения показывают, что аккрецирующие ультракомпактные двойные системы представляют собой белые карлики в процессе стабильной аккреции вещества от звезды-донора. Изучение эволюции таких систем может помочь ученым расширить знания об окончательной судьбе сливающихся белых карликов в составе двойных систем.

Двойные системы, идентифицированные астрономами, получили обозначения ZTF20aabowdt, ZTF18acgmwpt, ZTF19abugzba и ZTF21abbxnbm. Они могут иметь орбитальные периоды от 25,92 до 56,17 минут. В целом, аккрецирующие ультракомпактные двойные системы имеют орбитальный период менее 65 минут, и это означает, что они испускают гравитационные волны, что влияет на эволюцию орбиты.

ZTF20aabowdt, ZTF18acgmwpt и ZTF21abbxnbm демонстрируют глубокие затмения, однако глубина затмения ZTF19abugzba составляет 50 процентов. Хотя аккрецирующие ультракомпактные двойные системы обычно имеют синий цвет, поскольку донор холодный и не виден в ближнем инфракрасном диапазоне, ZTF19abugzba и ZTF21abbxnbm демонстрируют более красные цвета.

ZTF21abbxnbm имеет самый длинный орбитальный период из четырех двойных систем и необычен тем, что производит три супервспышки за три года. Такое поведение характерно для гелиевой катаклизмической переменной, а не для типичной долгопериодической катаклизмической переменной, какими являются три другие системы.

Катаклизмические переменные (CV) представляют собой тесные двойные звездные системы, состоящие из первичного белого карлика, который аккрецирует вещество от звезды главной последовательности. Их яркость неравномерно увеличивается в несколько раз, а затем снова снижается до состояния покоя.