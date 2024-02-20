Обнаружены борющиеся с изменением климата вирусы

Биологи картировали гены, участвующие в метаболизме морских микробов, и выявили 128 генов, которые также встречаются в геномах океанических вирусов. Моделирование показало, что некоторые из этих вирусов, относящихся к бактериофагам, могут значительно усиливать способность бактерий улавливать углерод из атмосферы и связывать его в морских экосистемах.