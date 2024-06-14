Обнаружено увеличение количества защитных щитков панциря у морских черепах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили увеличение количества защитных щитков панциря у редких оливковых черепах с острова Шри-Ланка. Это связано с эволюционными процессами, которые позволяют им выживать в условиях меняющейся окружающей среды, сообщили в пресс-службе вуза.
«Оливковая черепаха характеризуется нестабильным состоянием щиткования панциря, но отчетливо демонстрирует эволюционный тренд в направлении увеличения числа щитков — полимеризации. Не исключено, что широкая вариабельность роговых щитков может иметь эволюционное значение. Предположительно симметричные варианты мозаики щитков могут быть отражением внутривидового генетического разнообразия. Это значительно улучшает способность морских черепах адаптироваться и выживать в условиях постоянно меняющейся окружающей среды», — привели в пресс-службе слова профессора кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Геннадия Черепанова.
Уточняется, что ученые изучили 655 экземпляров черепашат из девяти кладок, обитающих близ экватора в Индийском океане в районе острова Шри-Ланка, и выявили 120 вариантов щиткования панциря, различающихся по числу составляющих его роговых элементов. При этом выделить единую норму щитков панциря, как это бывает у других черепах, не удалось. Специалисты предположили, что наблюдаемая дифференциация щитков у черепашат из разных кладок, а также наличие специфических для ряда кладок типов аномалий обусловлены генетическими различиями родителей, а не влиянием природно-климатических факторов.
По данным пресс-службы, роговые щитки являются важным элементом строения черепах, общий план расположения щитков отличается большой эволюционной стабильностью. Более чем за 200 млн лет существования черепах он особенно не изменился. Однако, несмотря на общую стабильность, для многих черепах характерна индивидуальная изменчивость щитков, причем спектр этих модификаций достаточно велик.
«В литературе описаны сотни аномальных особей черепах различных видов, которые отличались количеством и формой щитков, нарушающей стабильность общего плана их строения. Считается, что такая изменчивость щиткования связана прежде всего с негативным воздействием внешних факторов среды. Как показали проведенные многими исследователями эксперименты, температурные воздействия в критические периоды эмбрионального развития могут приводить к 100% аномальности щиткования среди вылупившихся черепашат. Однако, в естественных природных популяциях процент аномальных особей обычно не велик», — пояснил Черепанов.