Обнаружено увеличение количества защитных щитков панциря у морских черепах

Уточняется, что ученые изучили 655 экземпляров черепашат из девяти кладок, обитающих близ экватора в Индийском океане в районе острова Шри-Ланка, и выявили 120 вариантов щиткования панциря, различающихся по числу составляющих его роговых элементов. При этом выделить единую норму щитков панциря, как это бывает у других черепах, не удалось. Специалисты предположили, что наблюдаемая дифференциация щитков у черепашат из разных кладок, а также наличие специфических для ряда кладок типов аномалий обусловлены генетическими различиями родителей, а не влиянием природно-климатических факторов.