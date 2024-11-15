Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружено несоответствие моделям звезд и сверхновых

Международная группа исследователей обнаружила, что астрофизические модели массивных звезд и сверхновых не соответствуют данным наблюдательной гамма-астрономии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Источник: NASA

Железо-60 представляет особый интерес для гамма-астрономии, так как этот изотоп образуется внутри массивных звезд и выбрасывается в космос во время взрывов сверхновых. Оно имеет долгий период полураспада, что позволяет изучать его следы в галактике. Железо-60 испускает гамма-лучи, которые ученые анализируют для выяснения деталей жизненного цикла звезд и механизмов их гибели.

Для исследования изотопа железа команда использовала новый метод, разработанный в Национальной лаборатории сверхпроводящих циклотронов. Одной из главных задач эксперимента стало изучение особенности реакции нейтронного захвата на железе-59, который имеет гораздо более короткий период полураспада, чем железо-60. Это делает его сложным для анализа в лабораторных условиях, так как изотоп распадается слишком быстро.

Метод, который был назван «бета-методом Осло», объединил в себе несколько научных подходов, что сделало возможным более эффективное изучение крайне нестабильных изотопов. Эксперимент показал, что вероятность протекания ключевой реакции внутри массивных звезд выше в два раза, чем предполагали теоретические модели.

Авторы научной работы полагают, что теоретические модели сверхновых несовершенны, и что существуют определенные звездные свойства, которые все еще неправильно представлены.