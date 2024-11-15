Обнаружено несоответствие моделям звезд и сверхновых

Железо-60 представляет особый интерес для гамма-астрономии, так как этот изотоп образуется внутри массивных звезд и выбрасывается в космос во время взрывов сверхновых. Оно имеет долгий период полураспада, что позволяет изучать его следы в галактике. Железо-60 испускает гамма-лучи, которые ученые анализируют для выяснения деталей жизненного цикла звезд и механизмов их гибели.