Обнаружено, что астероид Рюгу возник между орбитами Юпитера и Сатурна

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Научная команда миссии «Хаябуса-2» открыла свидетельства того, что изученный ей астероид Рюгу и похожие на него малые небесные тела из класса углистых хондритов возникли не на дальних окраинах Солнечной системы, как считали ученые ранее, а в пространстве между орбитами Юпитера и Сатурна. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Института изучения солнечной системы (MPS).
«Результаты этого исследования сильно нас удивили. Нам пришлось полностью пересмотреть историю формирования не только Рюгу, но и всех углистых хондритов из группы CI. Они оказались не гостями с дальних окраин Солнечной системы, а экзотическими “родственниками” других типов углистых хондритов, которые возникли в другое время и иным путем в том же регионе протопланетного диска», — пояснил научный сотрудник MPS Кристоф Буркхард, чьи слова приводит пресс-служба института.
Это открытие было совершено Буркхардом и другими планетологами под руководством Сэйитиро Ватанабэ, научного руководителя миссии «Хаябуса-2», при изучении изотопного состава образцов пород астероида Рюгу. Первый анализ этих проб, проведенный два года назад, заставил планетологов предполагать, что небесное тело и похожие на него астероиды из группы CI- хондритов возникли на самых дальних окраинах Солнечной системы, в окрестностях орбит Нептуна и Урана.
Планетологи проверили эту гипотезу, для чего они измерили доли изотопов никеля в материи Рюгу и других астероидов-хондритов. Интерес ученых к данному металлу был связан с тем, что его количество в материи астероидов, а также соотношение долей его трех изотопов — никеля-61, никеля-62 и никеля-64, зависит от того, где находилась породившая его материя в первые два миллиона лет существования Солнечной системы. Это позволяет точно локализовать «родину» астероидов и определить то, возникли ли они в разных или одних и тех же регионах пространства.
Проведенные учеными замеры неожиданно показали, что разные типы хондритов сформировались в одном и том же регионе Солнечной системы, расположенном между орбитами Юпитера и Сатурна. В свою очередь, изотопные аномалии, отличающие CI- хондриты от других похожих на них астероидов, оказались связаны тем, что в материи Рюгу и похожих на него астероидов присутствуют зерна пыли, необычно богатые никелем и железом.
Эти частицы, как считают Буркхард и его коллеги, попали в материю астероидов на последних этапах существования протопланетного диска, когда большая часть содержащегося в нем газа уже испарилась, а другие типы хондритов уже завершили процесс своего формирования. Это объясняет различия как в изотопном составе, так и в структуре разных типов углистых хондритов, похожих или не похожих на Рюгу, подытожили ученые.
О миссии «Хаябуса-2»
Японский зонд «Хаябуса-2» был запущен в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгу. Эту задачу он успешно исполнил в феврале 2019 года, а в конце 2020 года доставил капсулу с образцами пород на Землю. Их первое изучение подтвердило, что Рюгу состоит из первичной материи Солнечной системы, из которой сформировалась Земля и все другие ее планеты.