Обнаружено, что астероид Рюгу возник между орбитами Юпитера и Сатурна

Планетологи проверили эту гипотезу, для чего они измерили доли изотопов никеля в материи Рюгу и других астероидов-хондритов. Интерес ученых к данному металлу был связан с тем, что его количество в материи астероидов, а также соотношение долей его трех изотопов — никеля-61, никеля-62 и никеля-64, зависит от того, где находилась породившая его материя в первые два миллиона лет существования Солнечной системы. Это позволяет точно локализовать «родину» астероидов и определить то, возникли ли они в разных или одних и тех же регионах пространства.