Обнаружено аномальное увеличение показателя преломления у нового класса материалов

Соавтор статьи, сотрудник НИЛ «Квантовая фотоника и метаматериалы» Института физики КФУ Элина Батталова подчеркнула, что увеличенный импульс фотона оптического ближнего поля обеспечивает непрямые оптические переходы в металлах и полупроводниках. «Непрямые оптические переходы в твердых телах экспериментально были подтверждены с помощью электронного комбинационного рассеяния света, интенсивность и сдвиг которого зависят от размера пространственных структур и их упаковки. В наших экспериментах мы использовали этот новый спектроскопический метод для структурного анализа аморфо-кристаллического кремния и германия, галоидных перовскитов, сульфида молибдена и воды. В будущем мы планируем применить данный метод для количественного анализа локального показателя преломления двойных систем кристалл — жидкость», — рассказала Батталова.