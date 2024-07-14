Обнаруженную лодку бронзового века могут отправить в рейс

Известно, что когда-то это судно перевозило медь, ткани и полудрагоценные камни между народами, жившими в Месопотамии и долине Инда. Спустя множество веков, в марте 2024 года оно вновь отправилось в рейс по Персидскому заливу: к острову Саадият у побережья Абу-Даби и дальше в открытое море. За время плавания корабль преодолел 92,6 км и развил скорость ~ в 10 км/час.