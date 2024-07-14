Обнаруженную лодку бронзового века могут отправить в рейс

Обнаруженную в Восточной Англии лодку VII века, на которой англосаксонский король-воин был похоронен вместе изысканными товарами, планируют восстановить и отправить в первый рейс.
Сообщается, что ранее специалисты уже имели подобный опыт реконструкции: команда из ОАЭ успешно восстановила 18-метровый корабль Magan бронзового века с помощью тростника, козьей шерсти и животного жира.
Проект по проектированию, постройке и управлению кораблем стартовал в 2021 году в рамках сотрудничества между Национальным музеем Зайда, Нью-Йоркским университетом Абу-Даби и Университетом Зайда.
Цель исследовательского проекта заключалась в раскрытии древних ремесленных приемов.
Известно, что когда-то это судно перевозило медь, ткани и полудрагоценные камни между народами, жившими в Месопотамии и долине Инда. Спустя множество веков, в марте 2024 года оно вновь отправилось в рейс по Персидскому заливу: к острову Саадият у побережья Абу-Даби и дальше в открытое море. За время плавания корабль преодолел 92,6 км и развил скорость ~ в 10 км/час.
Планируется, что Magan станет частью экспозиции, посвященной морской истории, в Национальном музее Зайда в Абу-Даби. Поэтому увидеть восстановленный корабль сможет каждый желающий.
Вероятно, что обнаруженную недавно лодку отремонтируют также, как и корабль Magan, и отправят в плавание по родным водам Восточной Англии.
Тем временем группа археологов обнаружила одно из самых древних христианских зданий в мире в Бахрейне.
Кристина Корчанова