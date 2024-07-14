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Обнаруженную лодку бронзового века могут отправить в рейс

Исследовательская команда планирует отреставрировать и отправить в плавание уже второе судно бронзового века.

Источник: Эмили Харрис/Национальный музей Заида

Обнаруженную в Восточной Англии лодку VII века, на которой англосаксонский король-воин был похоронен вместе изысканными товарами, планируют восстановить и отправить в первый рейс.

Сообщается, что ранее специалисты уже имели подобный опыт реконструкции: команда из ОАЭ успешно восстановила 18-метровый корабль Magan бронзового века с помощью тростника, козьей шерсти и животного жира.

Проект по проектированию, постройке и управлению кораблем стартовал в 2021 году в рамках сотрудничества между Национальным музеем Зайда, Нью-Йоркским университетом Абу-Даби и Университетом Зайда.

Цель исследовательского проекта заключалась в раскрытии древних ремесленных приемов.

Известно, что когда-то это судно перевозило медь, ткани и полудрагоценные камни между народами, жившими в Месопотамии и долине Инда. Спустя множество веков, в марте 2024 года оно вновь отправилось в рейс по Персидскому заливу: к острову Саадият у побережья Абу-Даби и дальше в открытое море. За время плавания корабль преодолел 92,6 км и развил скорость ~ в 10 км/час.

Планируется, что Magan станет частью экспозиции, посвященной морской истории, в Национальном музее Зайда в Абу-Даби. Поэтому увидеть восстановленный корабль сможет каждый желающий.

Вероятно, что обнаруженную недавно лодку отремонтируют также, как и корабль Magan, и отправят в плавание по родным водам Восточной Англии.

Тем временем группа археологов обнаружила одно из самых древних христианских зданий в мире в Бахрейне.

Кристина Корчанова