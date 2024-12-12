Обнаружена юная версия Млечного Пути

Гигантские галактики, похожие на Млечный Путь, набирали свою массу постепенно. Чтобы понять, как они выглядели на самых ранних этапах развития, астрономы изучают молодую Вселенную. Задача непростая, так как юные версии Млечного Пути должны быть небольшими — в десять тысяч раз менее массивными. В таком случае на помощь приходит эффект гравитационного линзирования.
Массивные космические тела играют роль гигантской линзы, искривляя проходящий через них свет. Одним из лучших примеров является массивное скопление галактик MACS 1423, благодаря которому становится видно галактику Firefly Sparkle из времен, когда Вселенной было всего 615 миллионов лет.
При помощи линзирования специалисты изучили преломленный свет Firefly Sparkle и разглядели десять звездных скоплений, восемь из которых находятся вблизи центра галактики, а самое дальнее расположено в 4,57 тысячи световых лет от него. Исследование опубликовано в журнале Nature.
У всех скоплений разные массы — от сотен тысяч до миллиона солнечных масс. По оценкам астрономов, массе всей галактики составляет десять миллионов солнечных масс. Это один из самых маломассивных объектов, открытых в молодой Вселенной.
Судя по полученным данным, внутри скоплений активно рождаются новые звезды. В будущем они могут как влиться в состав Firefly Sparkle, так и превратиться в шаровидные скопления.
Ученые планируют продолжить изучение новой Вселенной. Они предполагают, галактики вроде Млечного Пути действительно могли начинать свой рост с небольших групп из плотных звездных скоплений, так же, как Firefly Sparkle.
Ранее астрономы обнаружили неизвестный объект рядом с черной дырой.