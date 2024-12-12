Обнаружена юная версия Млечного Пути

Гигантские галактики, похожие на Млечный Путь, набирали свою массу постепенно. Чтобы понять, как они выглядели на самых ранних этапах развития, астрономы изучают молодую Вселенную. Задача непростая, так как юные версии Млечного Пути должны быть небольшими — в десять тысяч раз менее массивными. В таком случае на помощь приходит эффект гравитационного линзирования.