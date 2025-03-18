Обнаружена вторая ветвь эволюции человека

Исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics, предлагает более сложную, чем общепринятая, теорию эволюции человека. Свои доказательства авторы работы строят на результатах расширенного геномного анализа.
«Современные люди являются результатом генетического смешения двух древних популяций, которые разошлись около 1,5 миллиона лет назад. Около 300 000 лет назад эти группы снова объединились, причем одна группа внесла 80 процентов генетического состава современных людей, а другая — 20 процентов», — пишет ресурс Phys.org со ссылкой на исследователей.
До последнего времени считалось, что человек современный вида Homo sapiens впервые появился в Африке около 200−300 тысяч лет назад и произошел от одной эволюционной линии.
«Вопрос о том, откуда мы произошли, волновал людей на протяжении столетий, — говорит доктор Тревор Казинс. — Долгое время предполагалось, что мы произошли от одной непрерывной родословной, но точные подробности нашего происхождения неизвестны».
«Наше исследование демонстрирует явные признаки того, что наше эволюционное происхождение более сложное и включает в себя различные группы, которые развивались по отдельности более миллиона лет, а затем вернулись, чтобы сформировать современный человеческий вид», — добавил профессор Ричард Дурбин.
Последние исследования доказали, что другие подвиды человека, а именно неандертальцы и денисовцы, ныне уже вымершие, скрещивались с Homo sapiens около 50 000 лет назад. Однако новое исследование предполагает, что не они внесли решающий вклад в генетику современного человека.
Задолго до этих «взаимодействий» — около 300 000 лет назад — имело место гораздо более существенное генетическое смешение. Авторы новой работы подчеркивают, что ДНК неандертальцев составляет примерно 2 процента генома современных людей. Но гораздо более древнее смешение двух популяций дало нам в 10 раз больше генов.
«Сразу после разделения двух популяций наших предков заметно серьезное “узкое место” у одной из них, — говорит соавтор исследования профессор Эйлвин Скалли. — Это позволяет предположить, что она сократилась до очень малых размеров, а затем медленно росла в течение миллиона лет».
По словам ученого, эта популяция позже внесла около 80 процентов генетического материала в современного человека. Более того, она могла послужить предковой популяцией для неандертальцев и денисовцев.
«Однако некоторые гены популяции, которые внесли меньшую часть нашего генетического материала, особенно те, которые связаны с функционированием мозга и нейронной обработкой, могли сыграть решающую роль в эволюции человека», — констатирует доктор Тревор Казинс.