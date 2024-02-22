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Обнаружена самая маленькая звезда

Международная группа астрономов обнаружила самую маленькую известную на сегодняшний день звезду, которая также оказалась компонентом двойной системы. Горячий субкарлик J0526B, располагающийся в 2760 световых годах от Солнца, примерно в семь раз больше Земли, а это значит, что он меньше Сатурна.
Источник: CSIRO/A. Cherne

Международная группа астрономов обнаружила самую маленькую известную на сегодняшний день звезду, которая также оказалась компонентом двойной системы. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Считается, что самыми маленькими звездами являются горячие субкарлики, которые сжигают гелий в ядрах и обычно встречаются в галактических звездных группах. Это опровергает предыдущие взгляды, согласно которым самыми маленькими звездами являются красные карлики.

Новооткрытый горячий субкарлик является частью двойной системы, известной как J0526, и расположенной примерно в 2760 световых годах от Солнца. Звезда была названа J0526B, а ее компаньон — белый карлик — J0526A.

Субкарлик почти в семь раз больше Земли, а это значит, что он меньше Сатурна. Он также имеет температуру поверхности около 2226 градусов Цельсия и вращается вокруг более крупной звезды примерно каждые 20 минут — это самая короткая известная двойная орбита. Из-за своих уникальных характеристик более крупный белый карлик невозможно увидеть, однако исследователи подтвердили его существование, отметив деформации орбиты меньшей звезды.

Открытие J0526B бросает вызов теориям о размере и природе звезд и указывает на возможность того, что они могут быть меньше, чем считалось, и обладают неизвестными свойствами.