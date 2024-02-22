Обнаружена самая маленькая звезда

Субкарлик почти в семь раз больше Земли, а это значит, что он меньше Сатурна. Он также имеет температуру поверхности около 2226 градусов Цельсия и вращается вокруг более крупной звезды примерно каждые 20 минут — это самая короткая известная двойная орбита. Из-за своих уникальных характеристик более крупный белый карлик невозможно увидеть, однако исследователи подтвердили его существование, отметив деформации орбиты меньшей звезды.