Обнаружена подводная гора, превышающая по размерам Олимп

Группа океанографов под руководством Института океана им. Шмидта обнаружила и занесла на карту подводную гору, превышающую по высоте знаменитый Олимп. Известно, что открытие было совершено в рамках научно-исследовательской 28-дневной экспедиции, в которой было задействовано судно R/V Falkor c чувствительным гидролокатором.
Расположенная в Тихом океане в 1448 километрах от побережья Чили, подводная гора высотой 3109 метров является частью обширного подводного горного хребта. По оценкам океанографов, в мире насчитывается по меньшей мере 100 000 подводных гор высотой более 1000 метров. Они являются важной средой обитания для множества видов животных.
В подтверждение этого факта, команда, используя подводного робота, обнаружила «горный» регион, богатый морским биоразнообразием. Ученым удалось снять на видео призрачного белого осьминога Каспера и двух редких сифонофоров Bathyphysa, которых иногда называют летающими макаронными монстрами из-за их внешнего вида.
Ранее ученые открыли новый вид рыбы-дракона в Антарктиде. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.