Обнаружена «подсказка» к шифру царей Крита

Надпись на посохе (скипетре) — самая длинная из найденных на сегодняшний день, сообщает La Brujula Verde.
Предмет обнаружили в полуподземном помещении, известном как «хранилище слоновой кости». Это место использовалось в религиозных целях с начала эпохи дворцов (около 2000 г. до н. э.) до позднего бронзового века. Помимо слоновой кости, там были найдены керамика, бронзовые предметы и другие артефакты, связанные с жертвоприношениями.
Артефакт состоит из кольца из слоновой кости и рукоятки, которые первоначально приняли за единое целое. Позже выяснилось, что надписи на них имеют стилистические различия — возможно, они были выгравированы в разное время или разными мастерами.
Надпись на предмете насчитывает около 119 знаков — это делает ее самой длинной среди всех известных примеров линейного письма А. Ранее находили лишь короткие тексты, в основном на глиняных табличках, которые, судя по всему, использовались для административных нужд. А в этом случае надписи выглядят как церемониальная каллиграфия, точная и изысканная.
Текст на кольце распределен по четырем граням и разделен на секции. Среди знаков встречаются изображения животных, сосудов, тканей и шкур, что может быть связано с ритуальными обрядами. На одной из граней изображены двенадцать четвероногих животных, каждое из которых заключено в отдельную секцию — это может быть запись о подношениях или жертвоприношениях.
На другой грани обнаружены знаки, похожие на слоговые символы, которые соседствуют с изображениями сосудов. Возможно, это описание ритуальных даров или содержимого кувшинов.
На рукоятке предмета также имеется надпись, но она больше напоминает типичные административные записи. В ней присутствуют числовые и дробные знаки, характерные для учетных табличек. Ученые предположили, что предмет мог совмещать две функции: быть ритуальным скипетром и одновременно использоваться для ведения древней бухгалтерии.
Еще один важный момент — отсутствие цифр на основной части надписи. Обычно линейное письмо А встречается в бухгалтерских документах, где присутствуют числа, вероятно, указывающие на количество товаров или подношений. Но этот текст явно имел другое предназначение.
Находка подтверждает догадки ученых о том, что минойцы использовали письменность не только для хозяйственного учета, но и в религиозных и церемониальных целях. Что еще важнее, у археологов появился новый ключ к расшифровке линейного письма А.