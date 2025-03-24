Обнаружена «подсказка» к шифру царей Крита

Текст на кольце распределен по четырем граням и разделен на секции. Среди знаков встречаются изображения животных, сосудов, тканей и шкур, что может быть связано с ритуальными обрядами. На одной из граней изображены двенадцать четвероногих животных, каждое из которых заключено в отдельную секцию — это может быть запись о подношениях или жертвоприношениях.