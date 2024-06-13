Обнаружена новая высокоскоростная звезда

Шаровые скопления представляют собой тесные скопления звезд. Мессье 15 (NGC 7078 или M15), расположенное на расстоянии около 35 700 световых лет от Земли, является одним из старейших и наиболее бедных металлами шаровым скоплением в Млечном Пути с радиусом 88 световых лет. В нем находится черная дыра промежуточной массы с оценочной массой от 1700 до 3200 солнечных масс.