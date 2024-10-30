Обнаружена новая причина старения мозга

В процессе эксперимента было установлено, что ограничение диеты и применение препарата рапамицина также привело к уменьшению накопления F-актина в мозге. Эти наблюдения, сделанные на генетическом уровне, подтвердили, что низкий уровень F-актина связан с более активной аутофагией и улучшением когнитивных показателей.