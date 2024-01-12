Обнаружена галактика, в которой нет звёзд

Сотрудники обсерватории Грин-Бэнк (США) обнаружили причудливую галактику, в которой, как кажется, вообще нет звезд. На 243-м заседании Американского астрономического общества в начале января, ученые заявили, что массивное облако под названием J0613+52 состоит из межзвездного и межгалактического газа, который дрейфует в пространстве.

Оно расположено на расстоянии около 270 миллионов световых лет от нас. По мнению группы астрономов, это может стать первым открытием первичной галактики в соседней Вселенной, состоящей в основном из газа, образовавшегося при зарождении вселенной.

Исследователи изучали галактики низкой поверхностной яркости (low surface brightness или LSB galaxy) — для их поиска астрономы концентрируются на газе, а не на звездном свете.

При этом J0613+52 была обнаружена абсолютно случайно — во время исследований астрономы указали неправильные координаты.

Там ученые обнаружили неисследованный объект. Радиоданные не показали каких-либо признаков звезд, а сама галактика кажется абсолютно нетронутой. Специалисты предполагают, что звезды в ней, скорее всего, есть хоть и в малом количестве — они не излучают много света, поскольку окутаны большим количеством газа и темной материи.

Недавно телескоп «Хаббл» запечатлел две сливающиеся спиральные галактики.

Олеся Маевская