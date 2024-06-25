Обнаружена ближайшая потенциально обитаемая суперземля

Суперземли были идентифицированы с помощью программы HARPS-N Rocky Planet Search. За десять лет было собрано около 190 высокоточных измерений лучевой скорости с помощью спектрографа HARPS-N. Лучевая (или радиальная) скорость — это скорость изменения расстояния между Землей и звездой, которая возникает из-за колебаний звезды, вызванных вращением вокруг нее массивных объектов.