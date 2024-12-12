Обнаружен теплый двойник Сатурна

Для подтверждения транзитного сигнала использовались данные спутника TESS, который фиксирует изменения яркости звезд, вызванные прохождением планет по диску звезды. Масса и плотность TOI-4994 b, равная 0,78 грамма на кубический сантиметр, делают ее похожей на Сатурн. Планета обращается вокруг своей звезды каждые 21,5 дня, что классифицирует ее как теплую экзопланету типа Сатурна. Подобные планеты редки, так как на сегодняшний день их открыто менее 20, что делает TOI-4994 b важным объектом для изучения.