Обнаружен способ заблокировать алкогольную зависимость

Крысы получали LY2444296 в дозах всего три миллиграмма на килограмм тела после 8-часового воздержания (когда обычно начинаются острые симптомы абстиненции). В результате симптомы абстиненции и само потребление алкоголя значительно уменьшились. LY2444296 не оказал ни положительного, ни отрицательного воздействия на крыс без алкогольной зависимости.