Обнаружен новый вид «жука-панка»

В мире насекомых-птицеедов, живущих в тропических лесах, главное — это умение хорошо маскироваться. В то время как одни существа сливаются с окружающей средой, другие настолько отвратительно выглядят, что даже оголодавшие хищники не решаются съесть такую добычу. Именно эту «тактику» выбрал австралийский жук, который напоминает нечто среднее между птичьим пометом и трупом, зараженным грибковыми инфекциями.