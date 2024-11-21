Обнаружен новый вид динозавров

Анкилозавры известны своей тяжелой броней, состоящей из парасагиттальных рядов остеодерм (кожных окостенений), которые покрывали их низко посаженные тела, придавая им характерный вид. Они были массивными четвероногими с крепкими головами и хвостами, некоторые из которых имели утолщенные «дубинки». Эти динозавры достигали в среднем шести метров в длину и полутора метров в высоту, обладая мощной мускулатурой, чтобы поддерживать свой значительный вес.