Обнаружен новый механизм возникновения мигрени с аурой

Исследователи также установили, что белки из мозга склонны транспортироваться не во все внутричерепное пространство, а в элементы сенсорной системы с одной стороны. Это наблюдение может объяснять, почему у многих людей при мигрени болевые ощущения не охватывают всю голову целиком.