Обнаружен неожиданный рост галактик в ранней Вселенной

Исследователи изучили одну из самых ранних галактик Gz9p3, которая имеет красное смещение 9,3. Этот показатель соответствует собственному расстоянию в 30 миллиардов световых лет и времени пути светового луча в 13 миллиардов лет (эти параметры не равны из-за продолжающегося расширения Вселенной). Оказалось, что Gz9p3 гораздо более массивная и зрелая, чем ожидается для Вселенной возрастом 510 миллионов лет.