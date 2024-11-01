Обнаружен необратимый вред сидячего образа жизни

Интенсивные физические нагрузки оказали более выраженный эффект. У тех, кто занимался бегом или ездил на велосипеде в течение 30 минут в день, уровень холестерина и ИМТ соответствовали показателям людей на 5−10 лет моложе. Однако даже интенсивные занятия не могут полностью компенсировать последствия сидячего образа жизни. В заключение исследователи рекомендуют сократить время сидения на работе, использовать стоячие столы и организовывать встречи с ходьбой.