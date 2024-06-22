Обнаружен истинный возраст загадочного красного пятна на Юпитере

Исследователи из Испании также обнаружили, что штормовая система с каждым годом сокращается, сократившись с 24 200 миль в ширину, когда она наблюдалась в 1879 году, до всего лишь 8 700 миль в ширину сегодня, что позволяет предположить, что в один прекрасный день она также может исчезнуть.