Обнаружен истинный возраст загадочного красного пятна на Юпитере

Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере, обнаружив, что штормовая система моложе, чем США.
Первоначально считалось, что массивная вихревая штормовая система была открыта астрономом Джованни Доменико Кассини в 1665 году, но новое исследование показало, что это было не самое недавнее открытие.
Это означает, что Большому Красному пятну исполнилось примерно 190 лет с тех пор, как оно в последний раз было зафиксировано в 1831 году, пишет Daily Mail.
Исследователи из Испании также обнаружили, что штормовая система с каждым годом сокращается, сократившись с 24 200 миль в ширину, когда она наблюдалась в 1879 году, до всего лишь 8 700 миль в ширину сегодня, что позволяет предположить, что в один прекрасный день она также может исчезнуть.
Исследователи изучили ранние наблюдения, относящиеся к открытию Кассини, включая его рисунок небесного явления, и использовали компьютерное моделирование, чтобы определить возраст пятна и то, как оно материализовалось.
Кассини впервые наблюдал Большое Красное пятно в 17 веке, назвав его «постоянным пятном», которое сохранялось до 1713 года, когда астрономы больше не могли его обнаружить.
Более 100 лет спустя астрономы наблюдали похожий шторм в том же регионе, что заставило их задаться вопросом, было ли это «постоянное пятно» или другое, которое случайно образовалось в том же месте.
«Исходя из измерений размеров и движений, мы пришли к выводу, что крайне маловероятно, что нынешнее Большое Красное пятно было “Постоянным пятном”, наблюдаемым Кассини», — сказал Агустин Санчес-Лавега, ведущий автор исследования и ученый-планетолог из Университета Страны Басков в Бильбао, Испания.
«Вероятно, “Постоянное пятно” исчезло где-то между серединой 18-го и 19-м веками, и в этом случае теперь мы можем сказать, что продолжительность жизни Красного пятна превышает 190 лет», — добавил он.
Космический аппарат НАСА «Юнона», находящийся на орбите Юпитера с 2016 года, сделал снимки пятна, которые показали, что оно неглубокое и разреженное.
Полученные данные свидетельствуют о том, что оно образовалось в результате гигантского сверхшторма, подобного тем, что наблюдаются на Сатурне, пишет Daily Mail.
Сильные ветры в этом месте поднимают в верхнем слое химические вещества, такие как частицы аммиачного льда, которые под воздействием солнечных лучей придают ему красный оттенок.
Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, почему Большое Красное пятно со временем уменьшается, и как ему удается оставаться на одном и том же месте в течение почти двух столетий.
Ученые надеются в конечном итоге понять, распадется ли пятно и исчезнет ли оно, как только уменьшится до определенного размера, или же оно достигнет точки, когда станет стабильным, что позволит ему сохраняться на протяжении десятилетий.
«Было очень мотивирующим и вдохновляющим обратиться к заметкам и рисункам о Юпитере и его постоянном местоположении, сделанным великим астрономом Джованни Доменико Кассини, а также к его статьям второй половины 17-го века, описывающим это явление, — сказал Санчес-Лавега. — Другие ученые до нас изучали эти наблюдения, и теперь мы получили количественную оценку результатов».