Обнаружен двойной Юпитер

Используя VLA, астрономы изучили 40 двойных объектов массы Юпитера, не имеющих собственной родительской звезды и известных как JuMBO, идентифицированных Пирсоном и МакКогрином в 2023 году. Оказалось, что только у одного из этих объектов, JuMBO 24, был радиодвойник, то есть оба объекта в системе испускают радиоволны.