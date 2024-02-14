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Обнаружен двойной Юпитер

Астрономы обнаружили двойной космический объект, состоящий из двух компонентов, масса каждого из которых сравнима с массой Юпитера. Радиосветимость двух планет в этой двойной системе значительно выше, чем у коричневых карликов, однако природа излучения пока остается неизвестной.
Источник: CSIRO/A. Cherne

Астрономы обнаружили двойной космический объект, состоящий из двух компонентов, масса каждого из которых сравнима с массой Юпитера. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Наблюдения были проведены с помощью Очень большой решетки Карла Янского (VLA) в Национальной радиоастрономической обсерватории Национального научного фонда США и космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА.

Используя VLA, астрономы изучили 40 двойных объектов массы Юпитера, не имеющих собственной родительской звезды и известных как JuMBO, идентифицированных Пирсоном и МакКогрином в 2023 году. Оказалось, что только у одного из этих объектов, JuMBO 24, был радиодвойник, то есть оба объекта в системе испускают радиоволны.

Радиосветимость двух планет в этой двойной системе значительно выше, чем у коричневых карликов — других крупных объектов, сравнимых с массой Юпитера, но занимающих промежуточное положение между планетами и звездами. Однако для выяснения природы механизма радиоизлучения необходимы дополнительные радионаблюдения.